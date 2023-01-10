«ويز إير» ترسخ مكانتها في الاستدامة البيئية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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كشفت ويز إير؛ شركة الطيران الأوروبية، عن متوسط انبعاثات الكربون الناجمة عن رحلاتها خلال 2022، الذي سجل 55.2 غراماً لكل راكب في الكيلومتر الواحد، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 15.4 % عن مستوياتها المسجلة في 2021، ويعتبر أدنى متوسط تسجله الشركة على الإطلاق في سنة واحدة.

وتسعى الشركة إلى خفض كثافة الانبعاثات الكربونية، بنسبة 25 % بحلول 2030. وترتكز استراتيجية الاستدامة في ويز إير، على تجديد أسطولها من الطائرات، حيث تحرص بشكلٍ مستمر على استبدال الطائرات القديمة بطائرات إيرباص A321neo الحديثة، فرفدت أسطولها بـ 34 طائرة من هذا الطراز المميز خلال عام 2022. ومن المقرر أن تتجاوز نسبة الطائرات المعتمدة على التقنيات المتقدمة من طراز neo من أسطول ويز إير، بحلول نهاية السنة المالية الحالية.

وتشغل ويز إير 177 طائرةً إيرباص، يبلغ متوسط عمرها 4.6 سنوات، أي أقل من متوسط عمر أسطول أبرز شركات الطيران المنافسة، الذي يصل إلى حوالي 10 سنوات. واعتمدت الشركة في أكثر من 90 % من رحلاتها من وإلى الإمارات خلال 2022، على الطائرات من طراز A321neo الأكثر استدامة.

وتعتمد إيرباص A321neo الجديدة، على أحدث التقنيات المتوفرة بمجال الطيران، لتضمن تأثيراً إيجابياً كبيراً في البيئة، حيث تسهم في تقليل الضجيج بحوالي 50 %، واستهلاك الوقود 20 %، والانبعاثات الكربونية 50 %، قياساً بالطراز السابق.

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