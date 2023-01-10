حملة توظيف عالمية لـ«الاتحاد للطيران»

المصدر: أبوظبي - وام

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تواصل الاتحاد للطيران، حملة التوظيف العالمية، والبحث عن أفضل المواهب من محبي اكتشاف العالم، وتقديم خدمات ضيوف رائدة. وتواصل الاتحاد للطيران النمو، وتسعى لتوظيف المرشحين على امتداد المدن العالمية طوال شهر يناير مع ارتفاع الطلب على السفر. ويتألف فريق الاتحاد للطواقم الجوية من أكثر من 150 جنسية مختلفة، وتشغل رحلاتها على امتداد 64 وجهة حول العالم.

وسيقيم أفراد الطاقم الجوي في مدينة أبوظبي، المعروفة بكرم ضيافتها وثقافتها، وتشتهر المدينة أيضاً بالأمان، وشواطئها الخلابة، ومطاعمها الحائزة على جوائز، والحياة الليلية، وفرص لا تنتهي لاكتشاف تجارب الفن والترفيه، وأساليب الحياة على بعد خطوات.

وقالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وإدارة الأصول «إذا كنت مهتماً بالعمل في مهنة تحلق بك، فإن الاتحاد تقدم لك أفضل فرصة للانطلاق، وسيحظى المرشحون بفرصة التعرف إلى ثقافات مختلفة، والسفر إلى وجهات مدهشة، والارتقاء بمهنتهم مع الاتحاد للطيران».

وأضافت «نؤمن في الاتحاد بضرورة أن يحظى موظفونا بنفس مستوى الرعاية الذي نوفره لضيوفنا». وسيخضع المرشحون الناجحون لبرنامج تدريبي مكثف في أبوظبي، يشمل كافة المجالات الأساسية الضرورية، وأعلى مستويات السلامة، وتقديم الخدمة في المقصورة.

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