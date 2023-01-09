مهرجان «كور يونيتي» المجتمعي للتخييم ينطلق في حتا 13 يناير

المصدر: دبي- البيان

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ستعيش العائلات مغامرة رائعة في الهواء الطلق، مع مهرجان «كور يونيتي»، الذي يقام في منطقة حتا، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، على مدار 3 أيام، من 13 حتى 15 يناير 2023، مليئة بالموسيقى والحركة والنشاط.

ويقام مهرجان «كور يونيتي»، بالتعاون بين «كور دايركشن»، الشركة المعروفة بإقامة تجارب الصحة والعافية في الوجهات الأكثر شهرة في الإمارات العربية المتحدة، ودبي القابضة، ومهرجان دبي للتسوق.

يجمع المهرجان المجتمعي المواهب الملهمة في مجال اللياقة والصحة والعافية في المنطقة، لتحفيز الجميع على النشاط خلال مهرجان دبي للتسوق. ويقدم الجزء الأول من مهرجان التخييم، مجموعة من المدربين العالميين، الذين يقدمون برنامجاً يومياً للتمارين الرياضية، ودروس اليوغا، وجلسات التدريبات عالية الكثافة، وحصص الرقص، كما تحافظ حفلات الدي جيه الليلية، على نشاط الجميع بعد غروب الشمس.

وتشارك فعالية «نغمات دبي» المحبوبة في المهرجان، بمجموعة مسلية من العروض الصوتية الحية، أمام خلفية رائعة لسلاسل جبال حتا الجميلة. ويمكن لرواد المهرجان، الاستمتاع بأغانيهم المفضلة، ضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات من عربات الطعام الإقليمية.

كما يمكن للضيوف إشباع رغبة الاستكشاف، من خلال رحلات التنزه الجماعي على الأقدام، أو سباقات الركض، أو مغامرات ركوب الدراجات، أو مشاهدة شروق الشمس من فوق قمة جبال حتا، إضافة إلى رحلات التجديف بالكاياك عند سد حتا.

لعشاق الرياضة، وأولئك الذين يحبون المنافسة، يقدم المهرجان أجندة مزدحمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمباريات لعبة الصحن الطائر (الفريسبي)، وكرة الزورب. أما بالنسبة للصغار، فتتوفر منطقة مخصصة للأطفال، تعزز اللياقة البدنية والمتعة والترفيه والإلهام.

كما تعد أجواء المعسكرات والنزهات والمقاعد المنفوخة ونيران المخيم وشاحنات الطعام وحفلات الشواء والموسيقى الحية، تحت النجوم، سبباً مثالياً لجلب الأصدقاء وأفراد العائلة لصناعة ذكريات لا تُنسى، في هذا المهرجان الأول من نوعه.

لمزيد من المعلومات حول المهرجان، الذي يستمر 3 أيام، يرجى زيارة موقع «كور يونيتي». علماً بأنه تتوفر تذاكر يومية للمهرجان، بأسعار تبدأ من 199 درهماً، ويبلغ سعر تذكرة عطلة نهاية الأسبوع لمدة 3 أيام، بما في ذلك فعاليات اللياقة البدنية والمغامرات الممتعة، 449 درهماً.

يمكن للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية، مع الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، حتى 29 يناير 2023، حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية، وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة. ويتضمن مهرجان دبي للتسوق هذا العام، مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية، والأسواق المفتوحة، والمطاعم، والكثير من التجارب الأخرى.

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