جبل جيس وجهة المغامرين ومستكشفي الطبيعة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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تتربع قمة جبل جيس على ارتفاع يبلغ 1934 متراً، كأعلى قمة في دولة الإمارات، لتقدم سلسلة فريدة ومتنوعة من التجارب لعشاق الطبيعة والمغامرة، والباحثين عن مهربٍ من ضجيج المدن وضغوط الحياة، حيث يمكنهم الاستمتاع بانخفاض درجات الحرارة بنحو 10 درجات عن مستوى الأرض الطبيعية،واستكشاف أسرار الجبال، وسط الحماس والتشويق في الهواء الطلق، ما يجعلها وجهة مثالية للزيارة على مدار العام.

ويسهم افتتاح الطريق الجديد (وادي حقيل - جبل جيس، من مخرج 611 على الطريق الدائري)، في اختصار زمن الرحلة بنسبة 65 % مقارنة بالطريق البديل وادي البيح، وتشجيع الزائرين للقمة الجبلية في الاستمتاع بالأجواء الشتوية ومعانقة السحب على القمة الجبلية التي تضم العديد من المنتجات السياحية لمختلف فئات العائلة، ودعم حركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المزمع إقامتها على جانبي الطريق، إضافة إلى محطات تزويد الوقود للمركبات.

تنافسية

وأكد راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن حملة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعام الثالث، تحت شعار «موروثنا»، تسهم في تعزيز تنافسية القطاع السياحي في الدولة، وترسيخ موقعها الريادي عالمياً في قطاع السياحة الذي يمثل رافداً مهماً وداعماً للاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية الحملة في تشجيع السياحة الداخلية في دولة الإمارات وإبراز معالمها، والتعريف بأهم الأنشطة الثقافية والفعاليات الترفيهية والرياضية.

وقال: على مدى السنوات الماضية، عززت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، مكانة جبل جيس بتقديمه وجهة سياحية مستقلة كاشفة النقاب عن سلسلة من المشاريع المذهلة، ما جعل رأس الخيمة وجهة فريدة للمغامرات، لما تملكه من جذب تتيح للضيوف فرصة فريدة لإلقاء نظرة عن كثب على التضاريس الجبلية والاستمتاع بالطبيعة الآسرة، دون المساومة على سلامة النظام البيئي المحلي.

مغامرات

ويعد «جيس أدفينتشر بارك» البوابة التي تؤدي إلى فوج من معالم الجذب البارزة، وتتصدر «جيس فلايت» قائمة مغامرات جبل جيس، كأطول مسار انزلاقي في العالم، بطول 2.83 كيلومتر، حيث يحلق المغامرون في السماء على ارتفاع 1680 متراً فوق مستوى سطح البحر، لينزلقوا بسرعات تتراوح بين 120 إلى 150 كيلومتراً في الساعة، ومنذ إطلاقه استقطب هذا المعلم السياحي أكثر من 90 ألف زائر لخوض مغامرة جيس فلايت.

وتحتضن قمة جبل جيس «جيس سكاي تور» المكونة من 6 مسارات انزلاقية تعلو المنحدرات والأودية الهائلة في جبل جيس، موصولة بتسع منصات وجسر ممتد في الهواء يبلغ طوله 15 متراً، وهو الأعلى من نوعه في الإمارات، وتتيح المغامرة للزائرين مشاهدة الموقع من مكان شاهق جداً، على سرعات تصل إلى نحو 60 كيلومتراً في الساعة، حيث تغطي المسارات الانزلاقية مساحة 5 كيلومترات ويتراوح ارتفاعها من 337 متراً.

وبإمكان الزوار تناول مجموعة من أشهى الأطباق والأطعمة في مطعم «1484 من بورو»، الأعلى ارتفاعاً في دولة الإمارات، على شرفته الواسعة بمناظرها الخلابة على جبال الحجر، كما تقدم ردهة السطح «ذا فيو من 1484» بإطلالتها الفريدة، وجبات سريعة ومشروبات متنوعة.

رحلة

وتأخذ مغامرة «جيس سليدر» التجربة الأطول من نوعها على الزلاجة التي تسير على أطول مسار فولاذي في المنطقة، أفراد العائلة والأصدقاء في رحلة ممتعة حول جبل جيس بسرعة تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، للاستمتاع خلال خوض التجربة على سلسلة جبال الحجر بمناظر الطبيعة الخلابة ويستكشفون تفاصيلها الساحرة، وتستغرق هذه الرحلة التي يمكنك التحكم بها بشكل كامل نحو 8 دقائق لتجتاز 1840 متراً من البهجة في المنعطفات المثيرة والمسارات المتموجة صعوداً وهبوطاً.

ولعشاق المغامرات المشوقة، افتتحت «منصة الطيران بالبدلة المجنحة» أبوابها لمحترفي القفز القاعدي بالمظلات، وهي أول منصة قفز ثابتة في دولة الإمارات، يديرها خليفة الغافري المعروف بلقب «باتمان الإمارات»، ويضم «جيس ميني غولف»، ملعباً صغيراً للغولف مؤلف من تسع حفر، في حين تقدم «حديقة منصة المشاهدة في جبل جيس» للزوار إطلالات بانورامية لكل تضاريس جبال الحجر.

وفي وديان جبل جيس يقدم «مخيم بير جريلز للمستكشفين»، أول موقع إقامة يحمل على علامة «بير جريلز» يتم إطلاقه على مستوى المنطقة والعالم، حيث يجد الزوار أنفسهم أمام تحديات غامرة لاستكشاف البراري عبر سلسلة من المسارات في رحلة ملؤها المرح والبهجة.

وتتضمن أنشطة المخيم رماية السهام ومساراً انزلاقياً على ارتفاع 10 أمتار فوق سطح الأرض، تضع الزوار أمام تحديات غامرة للاستمتاع بتجربة التنقل بين الحبال والجسور المتمايلة وحلقات التأرجح وغيرها الكثير لاجتياز المسار، بمساعدة فريق دعم للإشراف على الزوار خلال هذه التجربة الممتعة على مدار الساعة، مع إتاحة الاختيار بين مستويين، ويوفر للزوار خيارات إقامة ليلية وإثراء التجربة، في أحضان الطبيعة الساحرة، بجانب المشي لمسافات طويلة سواء بمفردهم أو تحت إشراف خبراء.

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