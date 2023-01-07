مطعم «روكا» يواصل رحلة التوسع

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرّرت العلامة التجارية لمطعم روكا تدشين فرع ثالث في الشرق الأوسط، في أعقاب النجاح الذي حقّقه هذا المطعم في الإمارات والسعودية، وذلك في خطوة بارزة في خطط توسّع روكا خارج لندن وبين ربوع المنطقة.

ويُعتبر روكا المطعم «الشقيق» الأصغر لمطعم «زوما»، وأطلقه مؤسس المطعم راينر بيكر. وجرى افتتاح المطعم الياباني الشهير في فندق مي دبي بمبنى «أوبوس» في 2020.

ويحافظ المطعم على جوهر اسمه الذي يحمل معنى التجمّع حول مشواة روباتا، وهي أحد أساليب الطهي التقليديّة المستوحاة من صيّادي السمك الذين اعتادوا طهي الأسماك على قواربهم باستخدام الفحم في المياه الساحليّة الشماليّة في اليابان. وتتضمن قائمة الروباتاياكي اليابانية شرائح لحم الضأن المتبّلة بالتوابل الكورية وصولاً إلى سمك القد الأسود المتبّل بصلصة اليوزو ميزو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز