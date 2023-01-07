«اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في متنزهات «دبي باركس آند ريزورتس»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت دبي باركس آند ريزورتس اتفاقية شراكة متعددة السنوات مع «تابي»، أكبر تطبيق إلكتروني للدفع والتسوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإطلاق خيار الدفع المرن «اشتر الآن وادفع لاحقاً» باستخدام «بطاقة تابي». تتيح بطاقة تابي الائتمانية الرقمية لضيوف دبي باركس آند ريزورتس شراء تذاكر وبطاقات دخول سنوية لمتنزهات موشينجيت دبي، وبوليوود باركس دبي، و ليجولاند دبي، وليجولاند ووتر بارك والدفع على أقساط متعددة. ويمكن للضيوف بكل بساطة الحصول على التذاكر من بوابة المتنزه أو عبر الإنترنت أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال، عن طريق خيار «تابي» لإعداد خطة الدفع الخاصة بهم، دون أية فوائد أو رسوم إضافية.

وسيستمتع ضيوف دبي باركس آند ريزورتس من جميع أنحاء الدولة بمرونة وسهولة وصول أكبر لدى استخدامهم لبطاقة «تابي» لشراء التذاكر وبطاقات الدخول السنوية، إذ يمكن إضافة البطاقة مباشرة إلى محفظتهم الرقمية، وتقسيم المشتريات على 4 دفعات، دون الحاجة إلى عمليات شحن مسبقة الدفع أو رسوم خفية. وتتميز إعدادات البطاقة بالسهولة والمجانية، لضمان استمتاع الضيوف بجميع ألعاب الركوب والوجهات الترفيهية الرائعة في المتنزه العائلي الرائد في الإمارات والمنطقة. وسيشهد هذا الموسم الإعلان عن مزيد من التطورات الجديدة إضافة إلى افتتاح أول متنزه في العالم عن فريق ريال مدريد لكرة القدم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز