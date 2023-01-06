طيران الإمارات تُعيد إلى الخدمة أول طائرة A380 بعد تحديثها

المصدر: دبي- البيان

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أقلعت من مطار دبي الدولي أولى طائرات الإمارات A380 التي تم تجديدها بالكامل، في إطار برنامج التحديث الذي تبلغ تكلفته 2 مليار دولار، متجهةً إلى مطار هيثرو في الرحلة «ئي كيه 003». والطائرة هي الأولى من 120 طائرة ضمن أسطول طيران الإمارات سيتم تحديث مقصوراتها الداخلية بالكامل.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: سيلاحظ عملاؤنا الفرق لحظة صعودهم على متن الطائرة، إذ ستبدو طائرة A380 أكثر إثارة للإعجاب. وترتقي هذه الطائرة، التي تم تحديث تصاميمها وتجهيزاتها الداخلية بتجربة السفر في جميع الدرجات، كما تمكننا من توفير مزيد من مقاعد الدرجة السياحية الممتازة لتلبية طلب العملاء. أنا فخور بشكل خاص بأن جميع أعمال التحديث تم تصميمها وتنفيذها داخل مرافقنا الهندسية في دبي، ووفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، ما يعكس القدرات والبنية التحتية للطيران ذات المستوى العالمي لدى طيران الإمارات، وهنا في دولة الإمارات العربية المتحدة«.

وتتميز طائرة A380 التي تم تجديدها بالكامل، بأحدث منتجات طيران الإمارات والديكورات الداخلية في جميع المقصورات، بما في ذلك 56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة في الدور الرئيسي، وألوان جديدة زاهية في السجاد وألواح الجدران. وفي الدور العلوي، تكتسي مقاعد الدرجتين الأولى والأعمال بالجلد ذي اللون الكريمي، بالإضافة إلى التشطيبات الخشبية ذات الألوان الفاتحة. كما يظهر رسم شجرة الغاف المميزة لطيران الإمارات بشكل بارز في مختلف التصاميم الداخلية، بما في ذلك الأشكال المرسومة باليد داخل حمام الشاور سبا في الدرجة الأولى.

وطائرة الإمارات A380 التالية التي تخضع للتحديث حالياً هي A6-EUW، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من العمل فيها بنهاية هذا الشهر. وسيعمل المهندسون، مع تقدم البرنامج، على طائرتين في وقت واحد. ما يعني أنه سيتم سحب طائرة واحدة من الخدمة في الأسطول كل ثمانية أيام ونقلها إلى مرافق(الإمارات للهندسة). وبحلول عام 2024، ستعود جميع طائرات A380 المخصصة للتحديث، والبالغ عددها 67 طائرة، إلى الخدمة. وسوف تبدأ طيران الإمارات بعد ذلك العمل في تحديث 53 طائرة بوينج 777 يشملها البرنامج، المنتظر أن يكتمل في منتصف عام 2025.

وكانت طيران الإمارات قد عيّنت 190 موظفاً جديداً لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يُعد أكبر برنامج معروف لتجديد الطائرات في تاريخ الطيران المدني، كما تعمل مع 48 من الشركاء والموردين الرئيسيين الذين وظفوا أيضاً مئات العاملين المهرة.

وعمل أفراد فرق المهندسين والفنيين على مدار الساعة، حيث قاموا بتفكيك التجهيزات الداخلية لطائرة A380 بالكامل، ثم أعادوا تركيبها بعناية في تسلسل دقيق ومخطط.

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