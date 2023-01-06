السياحة في أسبوع.. "قرى الإمارات" تدشن مشاريعها والمهرجانات والأجواء الشتوية تعززان المكاسب

المصدر: وام

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شكل إطلاق مشروع تطوير منطقة قدفع أول مشروعات "قرى الإمارات" الحدث السياحي الأبرز في الإمارات خلال الأسبوع الجاري، حيث ستسهم المشروعات في تسليط الضوء على أبرز معالم قرى الدولة والتوعية بالبعد التاريخي والأثري لها وتعزيز وجودها على خارطة السياحة المحلية والعالمية.

وشهدت الإمارات خلال الأسبوع الجاري أحداث وفعاليات متنوعة في مقدمتها الاحتفالات والعروض الفنية والترفيهية الخاصة برأس السنة الميلادية التي جسدت مكانة الدولة المتقدمة في قائمة أفضل الوجهات السياحية العالمية.

- "قرى الإمارات"

أعلنت الإمارات عن مشروع تطوير منطقة "قدفع" الذي يمثل أولى مشروعات "قرى الإمارات" وذلك ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2022 - 2026 والرامية إلى تحقيق النمو المستدام في المناطق البعيدة في الدولة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق الاقتصادات المصغرة.

وتهدف خطة تطوير المنطقة إلى جذب 100 ألف سائح سنوياً من خلال تنمية المقومات السياحية والتعريف بالإمكانات المميزة التي تحظى بها المنطقة عبر وسائل الإعلام لتعزيز موقعها وجهة سياحية، كما تعمل الخطة على إطلاق 50 مشروعاً تنموياً لشباب المنطقة، فضلاً عن تدريب 200 شاب وشابة في مختلف المجالات والقطاعات، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء الإستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.

- رأس السنة

وفي السياق ذاته شكلت الاحتفالات في رأس السنة الجديدة التي شهدتها مناطق متعددة في الدولة مساء السبت الماضي حدثاً سياحيا استثنائياً نجح في استقطاب ملايين الزوار من داخل الإمارات وخارجها.

وشهد مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة في أبوظبي ليلة رأس السنة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً تخطى حاجز المليون زائر، حيث استمتع الحضور بالفعاليات المتنوعة للمهرجان وعلى رأسها الألعاب النارية الضخمة وعروض طائرات "الدرون" التي حطمت 4 أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

واستقبلت إمارة دبي خلال ليلة رأس السنة 107 آلاف مسافر في حين أعلنت هيئة الطرق والموصلات في دبي أن مليونين و166 ألفاً و821 راكبا، استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة التابعة لها.

وشهدت دبي احتفالات وعروض للألعاب النارية في أكثر من 30 موقعا من مناطق الجذب بالإمارة، وفي مقدمة تلك العروض عرض برج خليفة أطول مبنى في العالم، الذي كان محط أنظار العالم.

بدورها نظمت إمارة رأس الخيمة عرضا مبهرا للألعاب النارية على مدار 12 دقيقة متواصلة، وعلى وقع أنغام وموسيقى ساحرة حبست أنفاس آلاف الزوار القادمين من كافة أنحاء العالم، محطمةً من خلاله رقمين قياسيين ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

- "الناقلات الوطنية"

حققت الناقلات الوطنية الخمس إنجازاً عالمياً استثنائياً في مجال السلامة والأمان، بتبوئها مراكز متقدمة ضمن تصنيف العام 2023 لأكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم، الصادر عن موقع «إيرلاين ريتنج»، الذي صنف الاتحاد للطيران، في المرتبة الثالثة عالمياً بين 385 شركة طيران حول العالم.

ووفقاً للتقرير السنوي لموقع «إيرلاين ريتنج»، المتخصص بمراجعة سلامة ومنتجات الطيران، حلت طيران الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة الناقلات الجوية التجارية، فيما حلت الناقلات الوطنية الاقتصادية الثلاث (العربية للطيران، وفلاي دبي وويز إير) ضمن قائمة الناقلات (منخفضة التكلفة) العشرين الأكثر أماناً للعام 2023، لتنفرد بذلك دولة الإمارات، بتواجد 5 شركات وطنية من دولة واحدة ضمن قائمة الناقلات التجارية وقائمة الناقلات منخفضة التكلفة.

- دبي للتسوق

يواصل مهرجان دبي للتسوق إضفاء أجواء البهجة والفرح والمرح في أنحاء دبي، مع استمرار عروضه اليومية، حيث تستمر عروض الألعاب النارية اليومية خلال المهرجان حتى 29 يناير الجاري.

ويتيح المهرجان للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض، حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية، وفعاليات مبتكرة، وجوائز قيّمة.

ويُعد مهرجان دبي للتسوق أطول مهرجان تسوق على مستوى العالم، ويتضمن في دورته الحالية مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، إضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية، والأسواق المفتوحة، والمطاعم، والكثير من التجارِب الأخرى.

- القرية العالمية

أطلقت القرية العالمية، باقاتها المدرسية للموسم 27، التي تتيح الفرصة لطلبة المدارس في الدولة للتعرّف على ثقافات وتقاليد مختلفة حول العالم من خلال متحف «ريبليز صدق أو لا تصدق!»، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يقدّم ما يزيد على 260 معروضة غريبة ورائعة من جميع أنحاء العالم، بينما سيشاهد الطلبة أنفسهم على نحو مختلف عند المرور بـ «متاهة المرايا المذهلة» ليتعرفوا على قوانين الانعكاس والانكسار والخدع البصرية من خلال أكثر من 100 مرآة.

وتشمل الجولة أيضاً «مسرح ريبليز المتحرك رباعي الأبعاد» و «حلبة تزلج سنوفست»، وورشة عمل لتعليم الأطفال على العروض الترفيهية ستقام على مسرح الصغار وتشرف عليها فرق القرية العالمية الترفيهية للهيب هوب وبوليوود.

- شواطئ خاصة

أعلنت بلدية خورفكان عن تخصيص جزء من الشواطئ العامة في المدينة للعائلات والأسر، حفاظاً على خصوصيتهم، حيث تم تحديد شاطئ اللؤلؤية كأحد الشواطئ الخاصة بالعائلات دون الأفراد، ابتداءً من شهر يناير الجاري، بالإضافة إلى تزويده بـ12منصة إنقاذ ودراجة شاطئية ودراجة مائية متخصصة لحالات الإنقاذ.

وأشارت البلدية إلى تعيين منقذين مدربين ومؤهلين على الإنقاذ على مدار الأسبوع، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وسيتم توزيعهم على 12 منصة إنقاذ على طول شاطئ اللؤلؤية، ليقوموا بمهام المراقبة والإنقاذ، إلى جانب إرشاد الجمهور وتوجيهه، عبر استخدام دراجات مائية لسرعة الإنقاذ والاستجابة لنداءات الاستغاثة.

- مهرجان أم الإمارات

اختُتمت مطلع يناير الجاري الدورة السادسة من مهرجان أم الإمارات الذي استقطب أكثر من 200 ألف زائر من جميع الأعمار استمتعوا بالمأكولات العالمية والفنون الموسيقية والغنائية والمنشآت الفنية الجديدة والتسوق والأنشطة العائلية الممتعة والألعاب، بالإضافة إلى مشاهدة أجمل عروض للألعاب النارية التي أُقيمت على الكورنيش في أبوظبي احتفاءً بحلول ليلة رأس السنة الجديدة.

واستقطب المهرجان الذي استضافته العاصمة أبوظبي، الزوار من جميع أنحاء العالم الذين عاشوا أجمل التجارب عبر المناطق الست المميزة في المهرجان– عالم الإبداع، ومنطقة التشويق، ومنتزه التسلية، وبستان التذوق، وساحة العروض، وحي التسوق.

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