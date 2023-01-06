شاطئ القرم بأم القيوين.. وجهة لمحبي السباحة وركوب الأمواج والنزهات البحرية

المصدر: وام

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تجذب شواطئ إمارة أم القيوين عددا كبيرا من الزوار وعلى وجه الخصوص ممن يبحثون عن الاستجمام والهدوء حيث يجد فيه الزوار المكان المفضل لممارسة الانشطة البحرية وعلى وجه الخصوص السباحة واللعب بالكاياك وركوب الامواج الذي يجذب مرتادي شواطئ الامارة.

وتتنوع طبيعة هذا الشريط الساحلي من مكان إلى آخر، فهناك الشواطئ الرملية والخلجان والجزر والاخوار التي تتنوع طبيعتها الجغرافية مما يجعلها صالحة لممارسة الصيد والنزهات البحرية.

ويمثل المشروع السياحي "ميكوكو" إضافة نوعية لشاطئ القرم بأم القيوين والذي أصبح من الوجهات السياحية المفضلة لدى العوائل ومحبي الشواطئ وهواة الأنشطة البحرية، حيث يعد "شاطئ القرم" إضافة مهمة لمنظومة المناطق الترفيهية والسياحية التي تعمل عليها دائرة السياحة والآثار بأم القيوين من أجل جذب أعداد كبيرة من السياح وروّاد الشواطئ، وتعزيز موقع الإمارة على خريطة السياحة البيئية والترفيهية بكونه مشروعًا متكاملاً يعكس أسلوب الحياة العصرية والرياضية للإمارة.

وأوضح سلطان محمد المشرف على مركز " ميكوكو " السياحي بأم القيوين في حوار خاص لوكالة أنباء الامارات / وام / أن المشروع الجديد ينفرد بالتصميم والنقوش الافريقية التقليدية، والطراز الزنجباري ويحتوي على مكان للأنشطة البحرية والسياحة البيئية، وهو مستوحى من أسلوب الحياة الخالي من التكلف في زنجبار.

وقال إنه تم أضافة جسر خشبي ممتد الى داخل أشجار القرم حتى يتمكن الزوار من المشي بين أشجار القرم ويتنفسون الهواء الطبيعي ويستشعروا جمالها بعيداً عن صخب المدينة مشيرا، إلى أنه يتم تنظيم رحلات الكاياك بين أشجار القرم بالإضافة الى الرياضات مثل ركوب الأمواج بالطائرات الشراعية والتجديف على الألواح

ولفت الى أنه تم استخدام المواد الطبيعية التي تتماشى مع المناظر الطبيعية العضوية حيث بإمكان الزوار تسلق سلم خشبي يدور حول شجرة غاف كبيرة للوصول الى الطابق العلوي، فيما تم استخدام زخارف " بوهو " لتصميم منطقة جذابة.

كما يحتوى المركز على جميع الخدمات والتجهيزات التي يقوم بتقديمها لزواره حيث يمكن لرواد المحمية أن يستمتعوا بتجارب تمكنهم من الاقتراب أكثر من الحياة الفطرية عن طريق استخدام قوارب التجديف “الكاياك ” والخروج في رحلات قصيرة وآمنة داخل غابات المانغروف والاستمتاع بمناظرها الخلابة والاقتراب من طيور الفلامنجو الجميلة فضلا عما يوفره المركز من موائد وخدمات أخرى من مطاعم وومقاهي.

يذكر أن" مركز ميكوكو " السياحي فى بمنطقة القرم بأم القيوين " هو عضو في برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب " وهو أحد البرامج الداعمة التي أولت مشاريع المواطنين وفئة الشباب خاصة الراغبين في دخول قطاع الاقتصاد والمال والمساندة في مشاريعهم واعداد دراسات الجدوى وتخطيط للمشروع.

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