«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 94 طائرة في 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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استحوذت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة على 94 طائرة منها 46 طائرة مملوكة و48 مدارة خلال عام 2022. وبلغ عدد الطائرات المباعة 33 طائرة منها 10 مملوكة و23 أخرى مدارة، وبلغت اتفاقيات التأجير والتوسعات والتعديلات الموقعة 143طائرة منها 121 مملوكة و22 مدارة، بحسب بيان صحفي.

وبلغ حجم أسطول الطائرات 500 طائرة لـ 118 عميلاً من 59 دولة، وبلغ متوسط عمر أسطول الطائرات المملوكة 6.5 سنوات. وبلغ متوسط مدة الإيجار المتبقية لأسطول الطائرات 6.3 سنوات، فيما محفظة أسطول الطائرات المملوكة المتعاقد عليها بلغت 98.2%. ووقعت شركة دبي لصناعات الطيران خلال ديسمبر الماضي صفقات تمويل جديدة غير مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 2.9 مليار درهم «800 مليون دولار»، بمتوسط استحقاق يبلغ 5.5 سنوات ضمن صفقتين.

واستحوذت الشركة في الربع الرابع من العام الماضي، على «SKY Fund» و «Irish Ltd»، وتفويضاً جديداً لإدارة الطائرات للاستحواذ وإدارة ما يصل إلى 1.75 مليار دولار من أصول الطائرات. وبلغ عدد ساعات العمل المحجوزة لدى قسم الهندسة التابع للشركة 1.300 مليون ساعة عمل، وعدد الفحوص التي أجراها القسم 315 فحصاً، لأكثر من 50 عميلاً من 25 دولة. وأعادت المجموعة شراء سندات السوق المفتوحة بقيمة 146 مليون دولار أمريكي تصنيف «Morningstar Sustainalytics» لمخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، والالتزامات تجاه الشفافية البيئية الدرجة «C» من «مشروع الإفصاح عن الكربون» (CDP)؛ وتقييم استدامة الشركات من «ستاندارد آند بورز» S&P؛ وتوقيع ميثاق إيرلندا لاستدامة تأجير الطائرات.

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