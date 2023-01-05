«الاتحاد للطيران» تعزز رحلاتها إلى بانكوك

المصدر: وام

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تعتزم الاتحاد للطيران ابتداءً من 26 مارس القادم رفع رحلاتها إلى بانكوك إلى رحلتين يومياً على خط أبوظبي – بانكوك، وتوفر بذلك 14 رحلة أسبوعياً دون توقف إلى مطار بانكوك الدولي (BKK).

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: بفضل أوقات سفرنا الصباحية الملائمة من أبوظبي، ستساهم رحلتنا الثانية إلى بانكوك على تحسين أوقات السفر للمقيمين في دولة الإمارات من الراغبين في زيارة تايلاند، وستمنح رحلات العودة من بانكوك للمسافرين إلى أبوظبي فرصة الوصول في الصباح ليكون لديهم الوقت الكافي لاستكشاف العاصمة سواء كانت زيارتهم بهدف العمل أو الترفية.

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