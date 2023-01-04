طيران الإمارات تسهّل وصول الزوار إلى جزر الباهاما

المصدر: دبي - البيان

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وقعت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، اتفاقيةً مع وزارة الخارجية في الباهاما لترويج السياحة في الأرخبيل الكاريبي. وسيطلق الجانبان مبادرات مشتركة لتعزيز حركة الزوار إلى الجزر من الأسواق الرئيسة عبر شبكة طيران الإمارات.

وقع مذكرة التفاهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وطوني جودي سفير الباهاما لدى الإمارات وقطر، في المقر الرئيس للمجموعة في دبي، بحضور عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وسالم عبيد الله، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الأمريكتين.

دور رئيس

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: يسعدنا التعاون مع وزارة الخارجية لجزر الباهاما في دعم أهدافها لتعزيز اقتصاد السياحة في البلاد. ونتطلع من شراكاتنا مع يونايتد إيرلاينز وإير كندا إلى أداء دور رئيس في الترويج لجزر الباهاما وجهة ترفيهية رئيسة، وتمكين العملاء عبر شبكتنا العالمية من الاستمتاع بخدمات طيران الإمارات إلى نقاطنا في أمريكا الشمالية والاستفادة من الاتصال المعزز والوصول إلى الجزر.

من جهته، شكر طوني جودي، بالنيابة عن حكومة جزر الباهاما، طيران الإمارات على دورها الكبير في تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن السياحة شريان حياة لاقتصاد بلاده.

وأضاف جودي: نأمل بأن تسهم زيادة أعداد الزوار إلى جزرنا الاستوائية بتحقيق أهدافنا المتمثلة في تحفيز اقتصاد السياحة وتوفير قوة دافعة لبيئة الأعمال.

وتابع جودي: إن طيران الإمارات ستهل التواصل عبر العالم، وتربط الشرق بالغرب، ونتطلع إلى التعاون الوثيق معها لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا السياحية، وسيستفيد اقتصادنا بشكل عام من تعزيز السياحة بفضل استثماراتنا الكبيرة في البنية التحتية لاستيعاب الازدهار المتوقع في السياحة.

ويتطلع جودي إلى تنظيم رحلة تعريفية للمؤثرين ووسائل الإعلام خلال العام الجاري، لتسليط الضوء على وجهات بلاده السياحية وإبرازها أمام جمهورهم.

حملات مشتركة

وسينظم الجانبان، بموجب الاتفاقية، حملات ترويجية مشتركة لتسهيل وتعزيز وصول السياح إلى جزر الباهاما، عبر إبراز جاذبية وجهاتها السياحية للزوار، وإبراز الأنشطة التسويقية فيها بما في ذلك رحلات إعلامية وتجارية، وتطوير برامج سياحية مصممة خصيصاً، عبر الإمارات للعطلات، ذراع طيران الإمارات للبرامج السياحية الخارجية، ويمكن للعملاء حجزها عبر شبكة الناقلة العالمية الواسعة.

كما اتفق الطرفان على استكشاف فرص التعاون وإطلاق حملات إعلانية مشتركة للترويج لوجهة جزر الهند الغربية. وتسيّر طيران الإمارات رحلات منتظمة إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة، إضافة إلى تورنتو في كندا، ويمكن لعملاء طيران الإمارات عبر شبكتها العالمية الاستفادة من خدماتها للسفر إلى وجهات أمريكية، مثل هيوستن أو شيكاغو أو نيويورك، ومتابعة سفرهم إلى بناساو مع يونايتد إيرلاينز، وذلك بفضل الشراكة بين الناقلتين. كما يمكن للعملاء السفر إلى جزر الباهاما عبر تورنتو، مع الناقلة الوطنية الكندية إير كندا، التي فعّلت شراكة الرمز المشترك مع طيران الإمارات في نوفمبر من العام الماضي.

16 جزيرة

وينتشر أرخبيل الباهاما، المكوّن من 16 جزيرة رئيسة، على مساحة 100 ألف ميل مربع من مياه المحيط. وتعد الجزر من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في منطقة البحر الكاريبي، بفضل مياهها النقية وشواطئها البكر .وفي حين أن غالبية الزوار من الولايات المتحدة وكندا، إلا أن جزر الباهاما تجتذب سياحاً أيضاً من نقاط دولية أخرى عبر شبكة طيران الإمارات، في كل من الإمارات واليونان والهند والصين والفلبين وسنغافورة.

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