«أوبر» تتعاون مع مطارات دبي لتسهيل نقل الزوّار

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت «أوبر» عن عقد شراكة استراتيجية مع مطارات دبي لتحسين وتعزيز تجربة تنقل الركاب بمجرد وصولهم إلى المدينة، بالتزامن مع انطلاق الموسم السياحي الحالي بهدف تلبية الاحتياجات التشغيلية المتنامية لمدينة دبي التي تستعد لاستقبال أكبر عدد من السياح في موسم الشتاء الحالي.

وأطلقت «أوبر» أحدث مزاياها المبتكرة في مجال السفر باسم «برنامج الرحلة الذكي»، التي تعمل بمجرد النقر على أيقونة «السفر» في التطبيق وربط الركاب ملفاتهم الشخصية في أوبر بالبريد الإلكتروني الخاص بغوغل، ليتم عرض خطط السفر القادمة. وتسمح هذه الميزة بحجز سيارة من وإلى مواقع معينة بحسب حجوز الفنادق والطيران الخاصة بهم، لتحسين تجربة السفر وجعلها أكثر سلاسة. وتعد ميزة «المسارات الذكية» جزءاً من باقة عروض السفر العالمية من أوبر، والتي تتضمن مجموعة من المزايا التي يتوقع إطلاقها في المنطقة قريباً.

وقالت بيا الهاشم، المديرة العامة لشركة أوبر في الإمارات والأردن ولبنان: تتمثل رسالتنا في مساعدة الناس على التنقل بكل راحة، وسوف تسهم الشراكة التي عقدناها مع مطارات دبي، والتي ترافقت مع إطلاق خدمة Uber Travel في منح السياح والمقيمين تجربة سفر سلسة وإتاحة وسيلة نقل مريحة وموثوق بها، يمكن الحصول عليها بكل سهولة وفي أي وقت. ونحن حريصون على مواصلة ابتكار المزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات السفر المتنامية، مستفيدين بذلك من قوة تقنياتنا المبتكرة.

وتم تخصيص منطقة جديدة لانتظار السيارات في مطار دبي الدولي تسع أكثر من 125 سيارة، لتقليل وقت الوصول المقدر إلى منطقة الالتقاء بالنسبة للركاب. وفي إطار هذه الشراكة، ستعمل أوبر ومطارات دبي على زيادة سعة مناطق الصعود عبر جميع مباني المطارات، ومن ذلك المساحات الـ12 المخصصة لمواقف السيارات في مطارات دبي، وتوفير اللافتات الدلالية داخل المباني. هذا وقد أشار تقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تشهد طلباً قوياً ومستمراً مع ارتفاع حركة المسافرين أكثر من الضعف منذ شهر سبتمبر مقارنة بالعام الماضي. ويمكن القول إن هذه الشراكة مفيدة للغاية للمقيمين الذين يتنقلون بين دول مجلس التعاون الخليجي بصورة متكررة، وكذلك للوافدين الذين يتنقلون بين مدينة دبي ووطنهم.

وقال يوجين باري، النائب الأول للرئيس للشؤون التجارية في مطارات دبي: بصفتنا مشغلاً لأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، والذي يعد بوابة إلى واحدة من أكثر المدن والوجهات حيوية في العالم، فإننا نضع احتياجات العملاء وتوقعات المسافرين على رأس سلم أولوياتنا. ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين مطارات دبي وأوبر تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمة المقدمة لضيوفنا، وفي الوقت نفسه توفير خيارات التنقل كافة من وإلى مطار دبي الدولي بكل سهولة ويسر.

وكشفت بيانات حكومية صدرت أخيراً أن أعداد السياح الوافدين إلى دبي قد عادت لمستوياتها الطبيعية تقريباً قبل الجائحة، حيث استقبلت المدينة 10 ملايين زائر في الفترة بين يناير وسبتمبر الماضي، مقارنة بـ12.08 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2019. ويعد مطار دبي الدولي أكثر المطارات ازدحاماً، حيث يشهد العديد من التحركات ومسافرين من جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تكون مركزاً إقليمياً مهماً مع تنامي حركة السفر في الأشهر المقبلة، وقد رفعت أخيراً توقعاتها عن حركة المسافرين لتصل إلى ما يزيد على 64 مليون مسافر حتى نهاية العام، بعد أن استقبلت لغاية الآن أكثر من 46 مليون مسافر.

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