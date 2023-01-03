عائداتها 3.8 مليار دولار.. 52.7 مليون رحلة سياحية محليّة خلال عطلة العام الجديد في الصين

المصدر: البيان

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شهدت الصين نحو 52.7 مليون زيارة سياحية محلية خلال عطلة العام الجديد، التي استمرت ثلاثة أيام، بزيادة 0.44 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لما نقلته "إذاعة الصين الدولية" عن وزارة الثقافة والسياحة أمس الاثنين.

قالت الوزارة إن عائدات السياحة المتحققة خلال العطلة وصلت إلى أكثر من 26.5 مليار يوان (نحو 3.8 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 4 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن سوق الثقافة والسياحة الصينية ظلت مستقرة ومنتظمة خلال العطلة التي انتهت أمس الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الرحلات القصيرة يفضلها المسافرون بشكل خاص خلال هذه الفترة، مع استمرار الشعبية لأنشطة الجليد والثلج، والتخييم، وألعاب لعب الأدوار بين الشباب.

وقالت إن البيانات تظهر أيضا انتعاشا مطردا في السفر لمسافات طويلة ومتوسطة في البلاد، مضيفة أن بعض وكالات السفر عبر الإنترنت سجلت زيادة ملحوظة في حجوز التذاكر للسياحة عبر المقاطعات وعبر الحدود خلال العطلة.

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