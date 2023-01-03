الطيران في أوروبا يستعيد 83 % من زخم 2019

المصدر: (باريس - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعادت حركة الطيران في أوروبا العام الماضي 83 % من المستوى الذي كانت عليه في 2019 قبل جائحة كورونا، وهو انتعاش متين مدفوع بالشركات منخفضة الكلفة والوجهات في جنوب أوروبا، حسبما أعلنت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول) أمس.

واستقبلت شركات الطيران والمطارات الأوروبية نحو ملياري مسافر العام الماضي مقابل 2,42 مليار في 2019 مع تباينات كبيرة بين الدول وشركات الطيران. وتشمل هذه الأرقام جميع الرحلات المغادرة والوافدة إلى الأراضي الأوروبية.

ولم تستعد ألمانيا في 2022 سوى 75 % من حركة الملاحة ما قبل الأزمة وفرنسا 86 % وإسبانيا 91 % والبرتغال 96 %، بينما بلغت حركة الملاحة الجوية في اليونان 101 % من الحجم المسجل قبل ثلاث سنوات و137 % في ألبانيا.

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