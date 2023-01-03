14.8 ملياراً استثمار طيران الإمارات لتعزيز أسطولها في 2022

المصدر: دبي - بشار باغ

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ضخت طيران الإمارات العام الماضي استثمارات بقيمة 14.85 مليار درهم لتعزيز أسطولها، بالتزامن مع مواصلة إعادة بناء وتوسيع شبكتها العالمية وتكثيف عملياتها العالمية.

وتضمنت استثمارات أسطول الناقلة برنامجاً ضخماً لتحديث التصاميم الداخلية لأكثر من 120 طائرة بقيمة 7.34 مليارات درهم (2 مليار دولار)، وشراء 5 طائرات شحن جديدة بـ 6.23 مليارات درهم (1.7 مليار دولار)، واستثمار 1.28 مليار درهم (أكثر من 350 مليون دولار) في أنظمة جديدة للترفيه الجوي للطائرات.

ويتضمن برنامج تحديث التصاميم الداخلية لأكثر من 120 طائرة، تنفيذ تحسينات على الخدمات الأخرى في جميع المقصورات، ويشمل البرنامج مختلف القطاعات بما في ذلك تجديد شامل للتصاميم الداخلية لطائرات الأسطول، حيث سيجري تجهيزها بمقاعد جديدة أو معاد تنجيدها، وواجهات وأرضيات جديدة وميزات أخرى في جميع المقصورات.

وفي نوفمبر من العام الماضي، تقدمت طيران الإمارات بطلب مؤكد لشراء 5 طائرات شحن جديدة طراز بوينغ 777-300LR وسوف تتسلم طائرتين في عام 2024 والطائرات الثلاث المتبقية في عام 2025، حيث رفعت الطلبية الجديدة إجمالي طلبيات طيران الإمارات إلى 200 طائرة ذات جسم عريض.

واختارت الناقلة نظام الترفيه الجوي الجديد تاليس AVANT Up لتجهيز أسطولها من طائرات الإيرباص A350، التي من المقرر أن تبدأ تسلمها في عام 2024، وستقوم بتجهيز 50 طائرة A350 بالجيل التالي من أنظمة الترفيه الجوي، التي ستوفر للركاب تجربة سينمائية وشخصية لا تُضاهى.

وخلال العام الماضي، استأنفت طيران الإمارات، رحلاتها إلى العديد من الوجهات في إطار مواصلة إعادة بناء وتوسيع شبكتها العالمية، حيث استأنفت في يناير 2022 عمليات نقل الركاب بين دبي وخمس دول أفريقية: أديس أبابا (إثيوبيا)، دار السلام (تنزانيا)، نيروبي (كينيا)، هراري (زمبابوي)، بالإضافة إلى بوابات طيران الإمارات الثلاث في جنوب أفريقيا، جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان.

كما استأنفت في فبراير 2022، رحلاتها إلى الدار البيضاء، بالإضافة إلى خدمة يومية جديدة إلى تل أبيب في يونيو، وأعادت الخدمات إلى وجهات بالي ولندن ستانستيد، في أبريل، واستأنفت تسيير رحلاتها إلى ريو دي جانيرو وبوينس آيرس، التي كانت متوقفةً منذ انتشار جائحة «كوفيد 19»، وأعادت الناقلة في ديسمبر تشغيل واحدة من أطول الرحلات الجوية في العالم، وهبطت طائرة الإمارات A380 في مطار أوكلاند.

وبهدف توسيع خيارات الاتصال للمتعاملين المسافرين، أبرمت طيران الإمارات العديد من اتفاقيات مشاركة بالرمز واتفاقيات إنترلاين مع 12 شركة طيران، هي: إيرلينك، إيجيان، إيتا إيرلاينز، إير بالتيك، إير كندا، بامبو إيرويز، باتيك إير، فين إير، الخطوط الملكية المغربية، سكاي إكسبريس، صن كانتري إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز.

وصُنفت طيران الإمارات ضمن أفضل 100 شركة عالمية لعام 2022، لتصبح الشركة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي احتلت مكانة في هذا التصنيف العالمي.

أكبر مزرعة

أعلنت «الإمارات لتموين الطائرات»، إحدى أكبر مزودي تموين الطائرات في العالم، والتابعة لمجموعة الإمارات، في 2022 عن افتتاح أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وهي مزرعة «بستانِكَ»، التي أقيمت في دبي باستثمار 146.8 مليون درهم (40 مليون دولار).

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