«مصر للطيران» تعلن 4 قرارات مهمة للمسافرين

المصدر: البيان

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أعلنت شركة «مصر للطيران» عن أربعة قرارات مهمة لعملائها المسافرين على متن رحلاتها الدولية.

وأوضحت، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري، أنه «نظراً لانتهاء أعمال تطوير نظام تداول الحقائب بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي ولتسهيل إجراءات السفر دون تأخير وتخفيفاً للتكدس داخل الصالات، فقد تقرر عودة إقلاع ووصول رحلات شركة مصر للطيران من مبنى الركاب رقم 2 إلى مبنى الركاب رقم 3»، طبقاً للجدول الزمني التالي:

أولاً: عودة إقلاع رحلات كل من (الكويت -دبي- باريس- تونس -الجزائر- كازابلانكا-البحرين -جوانزو)، إلى مبني الركاب رقم 3 اعتباراً من الدقيقة الأولى بتوقيت القاهرة يوم 15 يناير 2023.

ثانياً: عودة إقلاع رحلات كل من (چنيڤ- أمستردام -بروكسل -كوبنهاجن -ڤيينا- بودابست) إلى مبني الركاب رقم 3 اعتباراً من الدقيقة الأولى بتوقيت القاهرة يوم 25 يناير 2023.

ثالثاً: عودة إقلاع رحلات كل من (مدريد -برشلونه -ميلانو -روما- فرانكفورت -ميونخ -دوسلدورف -برلين) إلى مبنى الركاب رقم 3، وذلك اعتباراً من الدقيقة الأولى بتوقيت القاهرة يوم 1 فبراير 2023.

رابعاً: عودة وصول رحلات ألمانيا (فرانكفورت- ميونخ- دوسلدورف- برلين) إلى مبني الركاب رقم 3، وذلك اعتباراً من الدقيقة الأولى بالتوقيت المحلي يوم 1 فبراير 2023.

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