الرئيس التنفيذي لمجموعة «الحمرا للتطوير»: اهتمام كبير بالاستثمار العقاري والسياحي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أكد بينوي كورين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الحمرا» للتطوير والاستثمار العقاري في إمارة رأس الخيمة، أن سوق العقارات في رأس الخيمة شهد خلال عام 2022 ازدهاراً لافتاً نتيجة لتنامي اهتمام المستثمرين في الإمارة، وترافق ذلك مع ازدهار القطاع السياحي وحرص عدد متزايد من الشركات على افتتاح أعمال لها في الإمارة، وبفضل هذه العوامل، أصبحت رأس الخيمة وبشكل تدريجي، وجهة مفضلة للإقامة يقصدها الأفراد من جميع أنحاء العالم، سواء كانوا يتطلعون لتكوين أسرة، أم لتنمية أعمالهم التجارية، أم الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من تجارب أسلوب الحياة.

وقال: ستعمل «الحمرا» أيضاً على ترسيخ سمعتها وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في قطاعات أعمالها، مقدمة العديد من المشاريع التي تعتبر الأولى من نوعها والأفضل ضمن فئتها، وفي هذا الإطار، استطعنا خلال عام 2022 المضي قدماً على صعد عدة، حيث وقعنا اتفاقية مع شركة «دويتشه هوسبيتاليتي» الألمانية الرائدة في مجال الضيافة؛ كما أطلقنا مشاريع عدة مرتقبة بما في ذلك مشروع «جزيرة فالكون» الفاخر والمرحلة الثالثة من مشروع الشقق السكنية بمرسى الحمرا.

وأردف: عمدنا أيضاً في هذا العام إلى تصفية «الحمرا مول»، والذي يعتبر أحد الوجهات التجارية والترفيهية الرائدة في رأس الخيمة والإمارات الشمالية، لصالح شركة الدار العقارية، الأمر الذي عزز سجل الشركة الحافل في تطوير أصول التجزئة عالية القيمة، إضافة إلى إثبات قدرتنا على جذب المزيد من الاستثمارات للإمارة.

باقة «العيش والعمل»

وأضاف: باعتبارها فرصة استثمارية عقارية فريدة من نوعها في دولة الإمارات، فقد لعبت باقة «العيش والعمل» من «الحمرا»، والتي تشمل مزايا استثنائية منها إقامة لمدة 12 عاماً مع رخصة مجانية لمزاولة الأعمال انطلاقاً من منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وتأشيرة لشريك ومكتب مرن لمزاولة الأعمال، حافز رئيسي لجذب المستثمرين، وبفضل هذه الحوافز، أصبحت مجتمعاتنا السكنية موطناً لأكثر من 100 جنسية.

كما أعلنت «الحمرا» في وقت سابق من العام عن خطة نمو خمسية استراتيجية مع استثمار مليار درهم في مشاريع عقارية عالمية المستوى خلال الفترة ما بين عامي 2023 و2027، وتتمثل خطة الشركة الممتدة على مدار خمس سنوات بتوسيع محفظة منشآت الضيافة التابعة لها، وتحسين نشاط قطاع التجزئة، وتطوير أصول عقارية تتنوع بين الأبراج والمجمعات والمرافق، علاوة على الاستثمار في خدمات القيمة المضافة. وسنواصل دعم النمو الاقتصادي والاستراتيجية السياحية وتجارب المعيشة الرغيدة في إمارة رأس الخيمة بما يساهم في تحفيز وتيرة تطورها وازدهارها.

تحسين المساحات الحضرية

وتابع: بالنظر إلى المستقبل، سنركز في «الحمرا» على تحسين المساحات الحضرية في إمارة رأس الخيمة عبر تشييد مشاريع إضافية ومتنوعة، وخلق مزيد من فرص الاستثمار وإثراء تجارب أنماط الحياة والتجزئة والضيافة والترفيه. ومن المتوقع أن تمثل هذه الخطوات علامة فارقة تضفي قيمة ملموسة لسكان رأس الخيمة وزوارها والمستثمرين فيها على حد سواء.

واستطرد: في ظل الإقبال المتنامي من المستثمرين في العالم على رأس الخيمة، باعتبارها خياراً مجزياً للعيش والعمل والاستثمار، يشهد القطاع العقاري في الإمارة زخماً غير مسبوق في النمو، ونظراً لامتلاكها طيفاً واسعاً من مشاريع التطوير والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، اضطلع القطاع العقاري بدور رئيسي داعم لنمو اقتصاد الإمارة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.

الطلب على السكن

وقال: نظراً لما تتمتع به إمارة رأس الخيمة من سمعة مرموقة في توفير خيارات لأسلوب الحياة العصري تواكب تطلعات الأفراد من جميع أنحاء العالم، فقد شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الطلب على المشاريع السكنية في جميع أنحاء الإمارة، ومع تحول السياحة إلى ركيزة مهمة ضمن «استراتيجية الوجهة» في رأس الخيمة، فقد شهد قطاع الضيافة أيضاً زخماً في الاستثمارات المقدمة من قبل شركات عالمية ومحلية، ويترافق ذلك مع الرواج الكبير لمفاهيم بيوت العطلات، وخدمات التأجير، وامتلاك منازل إضافية في الإمارة، الأمر الذي لعب دوراً حاسماً في توسيع نطاق نمو القطاع العقاري.

وأضاف: تركز «الحمرا» بصفتها شركة تطوير واستثمار رائدة في مجال أسلوب الحياة في رأس الخيمة، على تعزيز جاذبية الإمارة عبر توفير تجارب أسلوب الحياة المتميزة، وتزويد سكان الإمارة وزوارها بمنتجات وخدمات عالمية المستوى. وعليه، سنواصل تقييم فرص التطوير والشراكات الجديدة بما يضمن ترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة إقليمية رائدة في مجالات الاستثمار والأعمال والإسكان والسياحة.

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