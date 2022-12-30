الإمارات تستقبل 2023 باحتفالات مبهرة

المصدر: وام

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تستعد دولة الإمارات مجددا لإبهار العالم بمجموعة كبيرة من العروض الترفيهية والحفلات الفنية الخاصة التي تستقبل بها عام 2023، وذلك باحتفالات مبهرة وعروض استثنائية اعتاد العالم على متابعتها عبر مجموعة من المعالم الأيقونية والتي باتت عنصر جذب سياحي ضمن موسم السياحية الشتوية في الإمارات.

في سياق متصل، شهدت الإمارات خلال الأسبوع الجاري مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات التي جسدت مكانتها المتقدمة في قائمة أفضل الوجهات السياحية العالمية، فيما واصلت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة نسقها التصاعدي مسجلة مستويات مماثلة لما قبل جائحة كورونا.

- رأس السنة.

تتجه أنظار الملايين حول العالم مساء يوم غد السبت إلى الإمارات لمتابعة الفعاليات الاحتفالية بالعام الجديد لاسيما عروض الألعاب النارية التي تشهدها إمارات الدولة كافة.

ففي إمارة أبوظبي توثق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية احتفال مهرجان الشيخ زايد بالعام الميلادي الجديد من خلال أضخم عرض للألعاب النارية والذي يستمر لأكثر من 40 دقيقة متواصلة ويحطم ثلاثة أرقام في الموسوعة من حيث الكمية والوقت والشكل، وأضخم عرض لطائرات "الدرونز" والذي سيحطم رقماً قياسياً باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون سترسم في سماء الوثبة رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية العرض الشيق.

وتمثل الاحتفالات برأس السنة الجديدة في إمارة دبي حدثاً سياحيا استثنائياً بامتياز، حيث تشهد "وجهات دبي" الرئيسية مجموعة متنوعة من التجارب والفعاليات الترفيهية الرائعة، بما في ذلك عروض الألعاب النارية في 30 موقعاً مختلفاً على مستوى الإمارة، بجانب عدد من الحفلات الموسيقية المميزة منها حفل نجمة الغناء العالمية كايلي مينوغ، إضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية المختلفة، والأنشطة العائلية، والسحوبات والجوائز، وعروض الدرون الضوئية، ما يجعل دبي مكاناً مثالياً لاستقبال العام الجديد.

بدورها تستعد هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” بالشراكة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2023 في العديد من وجهاتها حيث سيكون الجمهور والزوار على موعد مع عرض ضخم ومثير للألعاب النارية في "واجهة المجاز المائية" إضافةً إلى عرض ألعاب نارية على "شاطئ خورفكان" وفعاليات ترفيهية رائعة وتجارب طعام متنوعة لجميع أفراد العائلة.

-مطارات.

تواصل حركة السفر نشاطها في مختلف مطارات الدولة، وفي هذا الإطار توقع مطار دبي الدولي DXB أن تصل حركة المرور إلى نحو مليوني مسافر خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري وحتى 2 يناير المقبل بمعدل وسطي يبلغ نحو 245 ألف مسافر من وإلى دبي.

ويعزى الارتفاع في حركة المسافرين خلال شهر ديسمبر الحالي إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك التدفق الموسمي للزوار، وبطولة كأس العالم لكرة القدم الذي اختتمت مؤخراً في الدوحة، وجاذبية دبي كوجهة سياحية مفضلة على مدار العامين الماضيين.

-"حياكم في أبوظبي".

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي “الجولة الترويجية الخليجية لحملة ”حياكم في أبوظبي 2022" في الرياض وجدة والدمام والكويت، بمشاركة 17 من شركاء الدائرة.

واستعرض الشركاء سوياً كيف يمكن للعائلات والأصدقاء والشباب على اختلاف اهتماماتهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب الاستثنائية الملهمة ومعالم الجذب السياحية في الإمارة في موسم الشتاء.

-"وجهات دبي".

أصدر "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الدليل الإرشادي التفاعلي للموسم الشتوي للعام 2022 ضمن حملة "وجهات دبي" التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، وذلك في إطار سلسلة الأدلة الإرشادية الصادرة عن الحملة والهادفة إلى تقديم معلومات وافية حول أبرز وأهم الوجهات والمعالم في إمارة دبي والتي يمكن الاستفادة منها في تخطيط سكان المدينة وزوارها من مختلف أنحاء العالم لرحلاتهم وأنشطتهم في دبي.

ويبرز الدليل مجموعة من الوجهات الخارجية ومواقع التنزه والتخييم في دبي، كما يقدم نصائح حول الأماكن الملائمة للشواء والتخييم، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة والاستمتاع بالطقس الشتوي الذي يميز دبي خلال هذه الفترة من العام.

-"الناقلات الوطنية".

بلغ عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية مع نهاية العام الجاري، نحو 536 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة، في مؤشر يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات بعد التعافي من تداعيات جائحة كوفيد -19.

وفي سياق متصل احتفلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للدولة، بنقل المسافر رقم 10 ملايين خلال عام 2022.

- فعاليات متنوعة.

تواصل خلال الأسبوع الجاري زخم الاحداث والفعاليات التي استقطبت المشاركين والزوار من داخل وخارج الدولة، مثل مهرجان الشيخ زايد 2022-2023، ومهرجان ليوا الدولي الذي شهد تنظيم بطولة الاستعراض الرملي للسيارات على كثبان تل مرعب، و"مهرجان دبي للتسوق" الذي أطلق فعالية "دبي 80's"، ومنافسات النسخة السادسة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما، ومهرجان حتا للعسل.

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