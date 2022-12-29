فلاي دبي تستأنف رحلاتها الى عشق آباد في تركمانستان

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي اليوم استئناف رحلاتها إلى عشق آباد في تركمانستان. وتبدأ الرحلات إلى مطار عشق أباد الدولي بواقع مرتين أسبوعياً اعتباراً من 23 يناير 2023.

مع استئناف الرحلات إلى عشق آباد، نمت شبكة فلاي دبي في اسيا الوسطى إلى تسع وجهات في خمس دول تشمل ألماتي، عشق آباد، أستانا، بيشكيك، دوشانبي، نامنكان، أوش، سمرقند وطشقند.

وبدءاً من يناير، ستطلق الناقلة أيضًا رحلات إلى سبع وجهات جديدة وهي كالياري وكورفو وغان وكرابي وميلان بيرغامو وباتايا وسانت بطرسبرغ لتنمو شبكتها إلى 116 وجهة في 53 دولة.

وتعد عشق آباد وهي عاصمة تركمانستان وأكبر مدنها وتقع بين صحراء كاراكوم الشاسعة وجبال كوبيتداغ. تشتهر المدينة بوفرة المباني الرخامية البيضاء واثارها العمرانية.

ستعمل الرحلات بين مبنى المسافرين رقم 2 بمطار دبي الدولي ومطار عشق آباد الدولي بواقع مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس. وهي ستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات ما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات في رحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة لدرجة الأعمال من دبي إلى عشق آباد من 7350 درهما وأسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 2430 درهما.

فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من عشق آباد إلى دبي من 2000 دولار أمريكي وأسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 660 دولارًا أمريكيًا.

للحصول على الجدول الزمني الكامل والأسعار، يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/en/plan/timetable

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