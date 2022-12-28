مطار دبي يتوقع مليوني مسافر في 8 أيام

المصدر: دبي - البيان

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توقعت مطارات دبي أن تصل حركة المرور، عبر مطار دبي الدولي إلى نحو مليوني مسافر، خلال 8 أيام بدءاً من يوم أمس 27 ديسمبر، وحتى 3 يناير المقبل، ليصل متوسط عدد المسافرين اليومي إلى 245 ألف مسافر من وإلى دبي، ومن المتوقع أن يكون يوم 2 يناير أكثر الأيام ازدحاماً، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين في هذا اليوم 257 ألف مسافر.

وشهد متوسط أعداد المسافرين اليومي انتعاشاً ملموساً، لتسجل حركة مماثلة لمستويات ما قبل الجائحة على خلفية الانتعاش القوي، الذي شهده قطاع السفر خلال عام 2022، ليكون الموسم الأخير من هذا العام من أكثر المواسم ازدحاماً منذ 2019.

ويعزى الارتفاع في حركة المسافرين، خلال شهر ديسمبر الجاري إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك التدفق الموسمي للزوار، وبطولة كأس العالم لكرة القدم، الذي اختتمت أخيراً في الدوحة، وجاذبية دبي وجهة سياحية مفضلة على مدار العامين الأخيرين.

وتوقعت مطارات دبي أن تبلغ حركة المسافرين مع نهاية العام الجاري نحو 64.3 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، وذلك في ظل مؤشرات الأداء الاستثنائي، الذي حققه المطار خلال الربع الثالث من 2022.

بالإضافة إلى النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.وسجل مطار دبي الدولي زيادة مضاعفة في عدد المسافرين، خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد المسافرين إلى 18,45 مليون مسافر في تلك الفترة، مستقبلاً نحو 46,34 مليون مسافر بداية من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر من العام الجاري، ليسجل بذلك زيادة 167.9 % على أساس سنوي، وتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق 72 % من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال الفترة ذاتها من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 98,577 رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات بداية من يناير وحتى سبتمبر إلى 274,911 رحلة، بزيادة نسبية تقدر بنحو 159.5 % على أساس سنوي. وكان الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي توقع زيادة أعداد المسافرين، عبر مطار دبي خلال عام 2023، إلى 77 مليون مسافر.

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