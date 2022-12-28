الشتاء في دبي أجواء ساحرة ومتعة مضمونة

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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مبهرة ومتفردة كعادتها، ساحرة في أجوائها، ضامنة للمتعة لكل من زارها، «دانة الدنيا» كما يحلو لمحبيها تسميتها، تعيش أجواء الشتاء الرائعة، فما أن هطلت أمطار الخير وانخفضت درجات الحرارة إيذاناً ببدء موسم الشتاء، حتى شهدت مناطق الإمارة توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين والزائرين للاستمتاع بالأجواء الساحرة لشتاء دبي.

وتعتبر دبي وجهة شتوية مفضلة لدى الكثير من الزائرين والمقيمين، بفضل ما تتمتع من مقومات تؤهلها لتكون مقراً لجذب السياح والباحثين عن أفضل شتاء في العالم.

وتضم إمارة دبي العديد من الوجهات السياحية التي تمكن المواطنين والمقيمين والزائرين من الاستمتاع بأجواء شتوية.

برج خليفة

البداية مع برج خليفة، فزيارته هي زيارة لأول مدينة عمودية متكاملة في العالم، ذلك الكيان الذي مكّن دبي من خطف أنظار العالم انبهاراً بهذا المعلم الحضاري والأيقونة المعمارية اللافتة.

شموخ وإبداع

ويشمخ برج خليفة عالياً في سماء دبي، ليضيف إلى أمجادها الكبيرة مجداً، يتجلى فيه تناغم الإبداع الهندسي والعناية بالتفاصيل والقيمة الجمالية الاستثنائية، إذ يعد من أرقى البقع على وجه الأرض، ويضم العديد من المفاهيم التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم.

وحين تقرر أن تضيف إلى الذاكرة حدثاً لا ينسى، وتعيش أكثر التجارب إثارة ما عليك إلا الصعود إلى الطوابق 124 و125 و148، التي دخلت موسوعة «غينيس»، بصفتها أعلى منصة في أعلى برج في العالم، لتأخذك المنصة الكائنة في هذا الطابق في رحلة عبر التراث العربي الساحر في دبي، لتتعرف على القصة الرائعة التي يخفيها برج خليفة، لتشاهد البانوراما المثيرة من المرصد الموجود في قمة البرج.

وتحيط ببرج خليفة مساحات واسعة من الحدائق الخضراء ذات التصاميم الهندسية البديعة، إذ تمتد الحديقة على مساحة 11 هكتاراً، تحيط بقاعدة البرج من جميع أطرافه، وتضم حدائق البرج 6 تشكيلات مائية رائعة، والعديد من الأشجار المزهرة بأروع الألوان. وصممت المساحات الخضراء المحيطة ببرج خليفة لتكون بمثابة احتفالية لتتويج البرج في عرس بهي، وتشكل واحة غنّاء ووجهة استرخاء رائعة.

عين دبي

وتوفر «عين دبي» الكائنة في منطقة «ووتر بلو» للسياح عدة تجارب فريدة، أهمها الاستمتاع بمشهد غروب الشمس، وتناول الوجبات مع الاستمتاع بأجمل إطلالة على أفق دبي الساحر، وتجارب الاحتفالات المميزة، إضافة إلى الاستفادة من عروض الفعاليات، وكل ذلك وسط الأجواء الرائعة والمناظر المذهلة على أفق دبي والخليج العربي.

ويتمتع زائر «عين دبي» بالعديد من المشاهد الخلابة على أفق دبي ومعالمها ضمن مقصورات مكيفة وآمنة، مقسمة إلى 3 فئات، هي مقصورات المشاهدة، ومقصورات تجارب العائلة والأصدقاء، والمقصورات الخاصة.

وجهة رائدة

وتعتبر منطقة «سيتي ووك» واحدة من المناطق السياحية المميزة التي تجذب أعداداً كبيرة من الزوار على مدار العام، لا سيما في فصل الشتاء، بما تضمه من مقومات وسمات ومطاعم فريدة جعلتها إضافة نوعية إلى محفظة دبي من الوجهات الترفيهية الراقية، التي تعد في الوقت ذاته موقعاً مثالياً لاستضافة الأحداث والفعاليات المختلفة بما تقدمه من طابع عصري يعكس توجه الإمارة لترسيخ مكانتها وجهة رائدة في صناعة السياحة والترفيه.

أجواء الخمسينيات

وتمزج منطقة السيف في دبي الأصالة مع الحداثة في وجهة مائية سياحية، يفوح منها عبق التاريخ، وتطل من جنباتها ملامح العمران العصري، في تناغم فريد يحلّق بالزائر في رحلة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث دبي القديمة، بمبانيها التقليدية، وأسواقها ومطاعمها الشعبية، ومنها يعود الزائر إلى دبي المعاصرة عبر مرافق خدمية وترفيهية حديثة، تجسد روعة حاضر الإمارة، وتكشف بعضاً من ملامح مستقبل «دانة الدنيا».

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