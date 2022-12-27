الاتحاد للطيران تزيد رحلاتها إلى شنغهاي اعتباراً من فبراير 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد الاتحاد للطيران لتعزيز الربط الجوي بين الإمارات والصين العام المقبل مع زيادة رحلاتها الأسبوعية إلى خط أبوظبي شنغهاي.

ورهناً بالموافقات التنظيمية، واعتباراً من فبراير 2023، ستسيّر الناقلة رحلتين أسبوعياً إلى مطار بودونج بطائراتها الحديثة من طراز بوينغ 787 و777.

وإلى جانب الرحلة الأسبوعية إلى العاصمة بكين، ورحلتين أسبوعياً إلى مدينة غوانزو، ستوفر هذه الإضافة للمسافرين 5 رحلات أسبوعية من دون توقف بين أبوظبي والصين.

وقال مارتن درو، نائب الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد للطيران: يسرنا إضافة رحلة ركاب أسبوعية ثانية إلى شنغهاي بعد تخفيف إجراءات السفر المتعلقة بـ«كوفيد».

وتعد الصين من أهم الأسواق للاتحاد للطيران، وتسهم شنغهاي بدور محوري في حركة شبكتنا، كونها من أكبر المراكز التجارية والمالية في البلاد. وتلتزم الاتحاد للطيران بتطوير عملياتها إلى الصين، ونتطلع للترحيب بالمزيد من المسافرين مع بداية السنة الجديدة لتجربة ضيافتنا الحائزة على جوائز.

ويأتي الإعلان بعد إطلاق رحلات من دون توقف بين أبوظبي وغوانزو في أكتوبر 2022، عندما أصبحت الاتحاد للطيران أول شركة طيران دولية تشغل رحلات مسافرين طويلة إلى أهم ثلاث وجهات صينية منذ بداية الجائحة. وفي وقت سابق هذا العام حققت الشركة إنجازاً آخر في الصين مع استئناف رحلاتها مع فتح السفر إلى العاصمة الصينية في يونيو 2022.

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