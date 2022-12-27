"أضواء دبي" تنير سيتي ووك من خلال 10 تشكيلات تفاعلية

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن فعالية أضواء دبي ستستمر حتى 29 يناير 2023 ، ويمكن مشاهدة المزيد من التشكيلات الضوئية لكبار الفنانين والاستوديوهات في حي دبي للتصميم ونخلة جميرا.

ونـوهت إلى تقديم عرض خاص يضم 10 تشكيلات ضوئية تفاعلية فريدة تقدم رحلة فنية غامرة تجمع بين الضوء والصوت في سيتي ووك خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام ، حيث يُقام العرض الخارجي بعنوان "The Sparks Within" احتفاءً بقوة ومرونة وإيجابية الضوء والصوت كرمز للتواصل بين الناس والأماكن والطبيعة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من التشكيلات الضوئية الفريدة في أرجاء سيتي ووك مثل المنحوتة التفاعلية C/C من تصميم الفنانة آنجيلا تشونغ، بالإضافة إلى عمل فني باسم Nest للفنانين فيكاس باتيل وسانتوش غوجار. و مجسم Never Ends من تصميم لويجي كونسول وفالنتينا نوفمبر وsubmergence من تصميم سكويدسوب، حيث قدم هذان المجسمان للجمهور تجربة ضوئية فريدة وغامرة.

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