20 % النمو المتوقع في الإنفاق على سفر الأعمال للشركات الصغيرة بالإمارات في 2023

المصدر: دبي - البيان

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توقع ساشين جادويا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في مسافر دوت كوم ومسافر بيزنس في ضوء التسهيلات الكبيرة التي طالت قواعد السفر اليوم نمو متوسط الإنفاق السنوي على السفر بقصد العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات بنسبة تتراوح بين 15 و20% في عام 2023؛ ليرتفع من 185 ألف درهم في عام 2022 إلى 220 ألف درهم في عام 2023، ما يقترب من مستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية في عام 2019 والتي بلغت 250 ألف درهم.

وكشفت مسافر دوت كوم، وكالة السفر المتخصصة عبر الإنترنت في دولة الإمارات، عن توقعاتها بتسارع وتيرة النمو في قطاع السفر الدولي في عام 2023 قياساً بالعام الماضي.

وقال ساشين جادويا: يسهم قطاع السفر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتحرص الحكومات في جميع أنحاء العالم على تحقيق مستويات السلامة والصحة والراحة اللازمة في القطاع لتعويض الخسائر التي تكبدها. وشهدت السنة المالية 2022 مستويات مستقرة من الانتعاش في قطاعي السفر الترفيهي والسفر بقصد العمل في ظل التراجع الملموس لأخطار أزمة كوفيد-19 وتخفيف القيود المفروضة على السفر في جميع أنحاء العالم وارتفاع مستويات ثقة المسافرين ورغبة الشركات في استئناف التعاملات المباشرة التي تضمن إنتاجاً أعلى ونتوقع استمرار هذا التوجه في عام 2023.

وتشير البيانات والتوجهات، التي تم جمعها عن طريق الاستفسارات والحجوز في منصة مسافر بيزنس، إلى استمرار تفضيل المسافرين بقصد الأعمال الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، برغم الزيادة التي تتراوح بين 10 و15% في أسعار تذاكر الطيران. وتوفر الدرجة السياحية الممتازة مزيداً من الخيارات المتاحة أمام هذه الشريحة من المسافرين.

وتسهم جميع هذه العوامل في زيادة متوسط ميزانيات السفر لدى الشركات لعام 2023 بنسبة تتراوح بين 15 و20%، لتصل إلى مستويات تضاهي تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية العالمية.

وأضاف جادويا: تعكس تحليلات منصة مسافر بيزنس تفضيل الشركات في دولة الإمارات نموذج التفاعل المباشر لتعزيز الثقة والاستمرار في علاقاتها التجارية.

وما تزال دول مجلس التعاون الخليجي والهند والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبرز وجهات المغادرة والوصول بالنسبة للمسافرين بقصد العمل في المنطقة، والذين يسافرون لعقد الاجتماعات مع زملائهم وشركائهم في مكاتب الشركة وبناء علاقات جديدة عبر المشاركة في فعاليات متنوعة، مثل المعارض والمؤتمرات والمعارض التجارية وغيرها.

الوجهات السياحية الشتوية وعروض القيمة والوجهات ذات التأشيرة السهلة، إلى جانب مدة الرحلات القصيرة والرحلات البحرية، جميعها عوامل تستقطب المسافرين لأغراض الترفيه من دولة الإمارات.

وفرضت أزمة كوفيد-19 تحديات غير مسبوقة على قطاع الرحلات البحرية ومن المتوقع أن يمثل هذا القطاع واحداً من أبرز التوجهات السياحية في عام 2023، لأنه يمنح المسافرين فرصة استثنائية لاستكشاف وجهات جديدة والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة المناسبة للجميع على متن سفن الرحلات البحرية.

وكانت كازاخستان وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا وصربيا وألبانيا وقرغيزستان وأوزبكستان الوجهات الأبرز لدى المسافرين من دولة الإمارات لإمضاء العطلات في عام 2022.

وتتوقع مسافر دوت كوم أن تواصل دول رابطة الدول المستقلة تصدر قائمة الوجهات المفضلة للمسافرين بغرض الترفيه من دولة الإمارات.

وأردف جادويا: «يفضل المسافرون من دولة الإمارات زيارة هذه الدول لما تتميز به من مناخ معتدل ومدة رحلات طيران مقبولة تتراوح بين 3 و4 ساعات. وتوفر هذه الوجهات خياراً ممتازاً للراغبين في قضاء العطلات مع العائلة فضلاً عن الفنادق معقولة التكلفة والعروض التي توفر القيمة مقابل المال. وتضمن هذه الوجهات عموماً تجارب متميزة للعملاء مقابل تكلفة معقولة».

وتشير التوقعات إلى استمرار تفضيل المسافرين عروض القيمة في تذاكر الطيران وتجارب الإقامة في عام 2023. وسلط جادويا الضوء على الزيادة المتوقعة في معدلات السفر بغرض الترفيه إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في عام 2023، ولا سيما بريطانيا وفرنسا وسويسرا بالمقارنة بالسفر إلى الدولة الأم للمسافرين.

وتابع جادويا: «نتوقع زيادة الطلب على قضاء العطلات في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في عام 2023، ولا سيما مع تخفيف القيود المفروضة على السفر بسبب كوفيد-19 وتسهيل إجراءات استصدار التأشيرات». كما أظهر المسافرون بغرض الترفيه من دولة الإمارات رغبةً كبرى في زيارة الدول التي يسهل الحصول على تأشيراتها، والتي قد تكون على شكل تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة تُمنح عند الوصول، وغيرها من الدول التي لا يتطلب دخولها الحصول على تأشيرة.

وتؤكد التوقعات ارتفاع متوسط إنفاق الفرد على العطلات بما يتراوح بين 15 و20% من 2,500 درهم إماراتي في عام 2022 إلى 3,000 درهم إماراتي في عام 2023، ما يعزى بشكل رئيس إلى الزيادة في أسعار تذاكر الطيران. ويُرجح أن تؤثر مرونة التسعير والخيارات المتاحة في تفضيلات المسافرين المتعلقة بشركات الطيران والفنادق.

واختتم جادويا: تكشف النتائج والتحليلات التي توصلت إليها مراكز التقنية والابتكار التابعة لنا في دولة الإمارات والهند عن ضرورة استعداد القطاع لتزويد المسافرين الخارجيين لأغراض الترفيه تشكيلة من الخيارات الفاخرة ومعقولة التكلفة في الوقت ذاته. ونتوقع استقرار الطلب على عروض السفر معقولة التكلفة والفاخرة بنسبة 50% لكل منهما. كما نلمس توجهاً ملحوظاً نحو زيادة الطلب على المرونة في أسعار التذاكر في العام المقبل.

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