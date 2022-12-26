وفق أنظمة «أياتا».. طيران الإمارات تنال العلامة الكاملة في السلامة التشغيلية

المصدر: دبي – البيان

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أحرزت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، العلامة الكاملة، من دون أي خطأ، في أحدث تدقيق للسلامة التشغيلية IOSA وفق أنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، وهو أمر نادر الحدوث في الصناعة نظراً لتعقيد عمليات الناقلات الجوية.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «السلامة على رأس قائمة القيم الأساسية لطيران الإمارات. فقد واصلنا الاستثمار، منذ البداية، لضمان تلبية عملياتنا أعلى معايير السلامة وأشدها صرامة. ويعد اجتياز تدقيق السلامة التشغيلية من دون أي ثغرات إنجازاً مهماً، خصوصاً وسط العودة السريعة للتشغيل بعد الجائحة، والطبيعة العالمية لشبكة طيران الإمارات. ويُحسب هذا الإنجاز لفرقنا العاملة وشركائنا الخارجيين الذين يساهمون في نقل طيران الإمارات الآمن آلاف الأشخاص وأطنان البضائع حول العالم كل يوم. وسوف نواصل العمل الجاد والمساهمة في ضمان صناعة طيران آمنة ومستدامة».

1000 معيار

وجرى على مدى خمسة أيام تقييم أكثر من 1000 معيار وممارسة موصى بها بموجب نظام التدقيق المعتمد لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، لتحديد مدى امتثال نظام إدارة العمليات في طيران الإمارات لمعايير تدقيق السلامة التشغيلية وأفضل الممارسات.

وتؤكد طيران الإمارات، من خلال تقرير التدقيق القوي هذا، صرامة أنظمتها وعملياتها لضمان ممارسات تشغيلية آمنة، وكفاءة أسطولها الحديث من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380.

وتواصل طيران الإمارات العمل على تعزيز ثقافة السلامة القوية على جميع المستويات. وتجري باستمرار مراجعة سياسات السلامة التشغيلية وتكييفها وفقاً لأعلى المعايير عند مراجعة اللوائح أو إدخال طائرات جديدة. ويقوم فريق مراقبة الامتثال في طيران الإمارات باستمرار بتدقيق الأنظمة والممارسات عبر الشبكة وفقاً لمعايير تدقيق السلامة التشغيلية لتحديد وإدارة أي حالات عدم مطابقة. كما يجري إطلاع المسؤولين التنفيذيين في طيران الإمارات بصورة منتظمة على حالة امتثال الناقلة للمحافظة على مستويات السلامة والأمن في صناعة تتغير باستمرار.

140 وجهة

وحازت طيران الإمارات مئات الجوائز وتتمتع بتواجد عالمي عبر القارات الست، وتربط الركاب وتسهل التجارة العالمية من وإلى وعبر مركزها الحديث دبي، إلى 140 وجهة. ونالت الناقلة مؤخراً جائزة عالمية للسلامة والرفاه والاستدامة والخدمة الشاملة في حفل توزيع جوائز أبيكس 2023. وواصلت طيران الإمارات حصد مزيد من الأوسمة، فنالت «تصنيف 5 نجوم العالمي»، و«جائزة اختيار الركاب لأفضل ترفيه عالمي»، بالإضافة إلى لقبين ضمن جوائز «ألترا 2022» هما: «أفضل ناقلة في العالم» و«أفضل ناقلة في الشرق الأوسط».

برنامج

يعد برنامج أياتا لتدقيق السلامة التشغيلية هو نظام تقييم معتمد ومقبول عالمياً ومصمم لتقييم إدارة التشغيل وأنظمة التحكم لدى الناقلات الجوية. والناقلات أعضاء أياتا مسجلة في هذا النظام، الذي يعد شرطاً للمحافظة على العضوية.

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