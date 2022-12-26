الاستدامة في طليعة جدول الأعمال الاقتصادي للإمارات

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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توقع الدكتور شون لوتشري، خبير السياحة وأستاذ مساعد في كلية إدنبرة لإدارة الأعمال بجامعة هيريوت وات بدبي، أن يتحول تركيز المسافرين نحو السفر المستدام والخالي من الكربون للقيام بخيارات سفر مستدامة.

وقال لـ «البيان» إن الاستدامة تأتي في طليعة جدول الأعمال الاقتصادي في الدولة، حيث تستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للمناخ في عام 2023، والتي ستنعكس بلا شك على قطاع السياحة، ونظراً للوعي المتزايد حول مفهوم السياحة المستدامة، فهي تحتاج إلى إيجاد طرق للحفاظ على السفر المتجدد، وتنميته بشكل استباقي، مشيراً إلى دراسة استقصائية أجرتها شركة ماكينزى مؤخراً، وكشفت عن أن 40 % من المسافرين في جميع أنحاء العالم، أعربوا عن اهتمامهم بدفع زيادة لا تقل عن 2 % لرحلات طيران خالية من الكربون.

وبيّن أنه لتنمية فرص السياحة المستدامة، يتعين على الشركات التركيز على بناء القدرات، مع زيادة المعرفة حول الممارسات المستدامة، مشيراً إلى أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تقدم التدريب لأكثر من 30 فندقاً في جمهورية مصر العربية، وتعدهم لاعتماد ممارسات مستدامة للحد من انبعاثات الكربون.

تقنية الميتافيرس

ومن ناحية أخرى، توقع لوتشري، نمو السياحة الافتراضية المعتمدة على تقنية الميتافيرس ذات القدرة على تجاوز القيود المادية، وتوفير تجربة معززة للمسافرين عبر مختلف جوانب السفر والسياحة، مشيراً إلى أن ديزني سجلت مؤخراً براءة اختراع لمنتزه ترفيهي قائم على الميتافيرس، كما أعلنت شركة طيران الإمارات أيضاً، أنها ستنظم تجارب مثيرة في الميتافيرس لعملائها وموظفيها.

وقال إن قطاع السفر، يعد من أوائل من تبنى التكنولوجيا، لافتاً إلى أن تنامي الرقمنة في هذا القطاع، بما في ذلك بلوك تشين وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، سيؤدي إلى دفع النمو في هذا القطاع، بينما ستظل السياحة عن بعد، والتجارب الافتراضية وسفر NFT والسياحة المستدامة، هي الركائز الأساسية في عام 2023، متوقعاً أن تستمر الاتجاهات القائمة على التكنولوجيا في النمو والازدهار.

وأوضح أن عام 2022، يعتبر عام انتعاش قطاع السفر والسياحة، بعد عامين صعبين بسبب جائحة «كورونا»، ويتوقع أن يرتفع معدل السفر خلال السنوات القادمة، بحسب ما أشار المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، إلى أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع إلى 9.6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023.

محرك مهم

وأشار إلى أن السياحة تعتبر محركاً مهماً للنمو الاقتصادي للبلدان، لذا، يعتبر تطوير هذا القطاع من بين الأولويات القصوى للحكومات على مستوى العالم، إذ وفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدر إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى 72 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 12.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027. وبالتالي، تقوم الحكومة بتنفيذ العديد من المبادرات لتسخير إمكانات القطاع، وإجراء استثمارات كبيرة، لضمان النمو الاقتصادي المستدام. تؤكد استراتيجية السياحة الإماراتية 2031، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، رؤية حكومة الإمارات لتعزيز مكانة الدولة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم. وبزيادة سنوية قدرها 27 مليار درهم إماراتي، تهدف الحكومة أيضاً إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم إماراتي في قطاع السياحة.

وأوضح أنه على المستوى العالمي، فإن السياحة توفر 10 % من فرص العمل في جميع أنحاء العالم. وفقاً لـ WTTC، وستصل وظائف السياحة إلى مستويات ما قبل الوباء، ومن المتوقع أن تتعافى إلى 324 مليوناً في عام 2023.

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