«الاتحاد للطيران» تستعد لـ 1.5 مليون مسافر خلال عطلة الشتاء

المصدر: أبوظبي- البيان

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تستعد «الاتحاد للطيران» للترحيب بأكثر من 1.5 مليون مسافر، خلال عطلة الشتاء، حيث ستحتفل في موسم الأعياد مع ضيوفها في الأجواء، من خلال قائمة طعام خاصة وعروض ومفاجآت على متن الطائرة.

وسوف تتوفر قائمة بالأطعمة التقليدية الخاصة بموسم الأعياد على متن الطائرة إلى عدد من الوجهات، خلال الفترة الواقعة ما بين 23 و25 ديسمبر، وتشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ولبنان وكوريا الجنوبية والفلبين وسيشل وجنوب أفريقيا وأستراليا، إضافة إلى غالبية الوجهات الأوروبية، وتضم القائمة حلقات الديك الرومي، وحشوة الكستناء، وكيكة الشوكولا مع خشاف الكرز.

وللمرة الأولى ستستقبل «الاتحاد للطيران» بشائر العام الجديد بأسلوب مميز على متن رحلاتها، حيث تنضم كل الرحلات، التي ستعبر منتصف ليلة 31 ديسمبر 2022 في الأجواء إلى العد التنازلي مع عروض ومفاجآت وهدايا للضيوف، فضلاً عن توزيع المشروبات الاحتفالية قبيل منتصف الليل.

وسيستعرض نظام الترفيه على متن الطائرة قناة مخصصة لأفلام الأعياد، تشمل أفلاماً مثل «الحب الحقيقي» و«وحيداً في المنزل»، بالإضافة إلى برامج تلفزيونية وموسيقى وأغان من وحي المناسبة.

ويمكن للضيوف المسافرين مع الاتحاد للطيران خلال فترة الأعياد المزدحمة الاستفادة من الخدمات السلسة، التي توفرها الاتحاد لهم مثل خدمة التدقيق الذاتية وتسليم الأمتعة، التي تتيح لهم تجنب الوقوف في طوابير الانتظار، والحصول على بطاقة الصعود للطائرة في أقل من دقيقتين.

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