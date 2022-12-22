دبي تبحث عن فرص جديدة في قطاع المأكولات والمطاعم

المصدر: دبي - البيان

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استضافت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اللقاء الدوري الثالث مع شركاء قطاع المأكولات والمطاعم، الفعالية الرئيسية التي تجمع الجهات المعنية الأساسية في قطاع المأكولات والمشروبات في دبي، حيث استعرض المشاركون المفاهيم الجديدة في القطاع، كما تم تسليط الضوء على الفعاليات الرئيسية في عالم الطهي، بالإضافة إلى تقديم موجز عن مهرجان دبي للمأكولات 2023، مما يعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في سياحة الطعام. حضر الفعالية 150 من الشركاء في قطاع المأكولات والمطاعم وفنون الطهي، بالإضافة إلى مجموعات الفنادق والوجهات والخبراء المتخصصين في قطاع المأكولات والمشروبات.

حملة

وأقيم اللقاء في إطار حملة «Gastronomy Always On» التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمأكولات وفنون الطهي، ووجهة تستقطب المطاعم الناجحة، والطهاة المتميزين، والذواقة وعشاق الطعام ومحبي تجارب السفر المميزة.

وعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال اللقاء الفرص المتاحة مع الجهات المعنية في قطاع المأكولات والمطاعم خلال الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، وكذلك سلسلة المحتوى الجديد، كما تم تسليط الضوء على الأنشطة والشراكات التي تدعم وتروج لقطاع المأكولات والمشروبات بهدف تعزيز المنظومة الديناميكية للمدينة التي تضم أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى، والاستفادة من دعمهم لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للمأكولات والطعام على مدار العام. وكشفت الدائرة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالدورة العاشرة المرتقبة من مهرجان دبي للمأكولات، وسط استعدادات القطاع لاستقبال العام الجديد 2023.

ويستعرض مهرجان دبي للمأكولات، الذي يُقام في الفترة ما بين 21 أبريل و7 مايو 2023، تنوع وإبداع عروض فنون الطهي في دبي، وذلك من خلال جدول متنوع من الفعاليات والأنشطة، التي تحتفي بالمفاهيم المحلية والمأكولات الإماراتية والعالمية، فضلاً عن تسليط الضوء على التوجهات العالمية ورواد فنون الطهي والطهاة المبدعين.

فعاليات

ويشهد المهرجان، الذي يستمر لمدة 17 يوماً، سلسلة من الفعاليات والأنشطة والعروض، ويشهد عودة فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، حيث يتم تقديم مجموعة من المأكولات لمطاعم نشأت محلياً؛ وكذلك أسبوع دبي للمطاعم، الذي يشهد تقديم قوائم طعام مميزة في 50 من أفضل مطاعم دبي؛ إلى جانب فعالية 100 رحلة في عالم المذاقات، والتي تتضمن جلسات تعليمية متميزة، وتجارب طاولة الشيف، وفعاليات الشركاء، ومفاهيم فنون الطهي، وتجارب التذوق مع الطهاة المقيمين والزائرين في جميع أنحاء دبي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة طبق رئيسي بـ10 دراهم، حيث يقدم أكثر من 300 مطعم ومقهى أشهى الأطباق والنكهات الكلاسيكية بأسعار مقبولة احتفالاً بالدورة العاشرة من المهرجان، وتشمل المفاهيم الجديدة لعام 2023 أيضاً برنامج الطهاة في دبي «Chefs in Town» الجديد، بالإضافة إلى المزيد من الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وتم خلال اللقاء كذلك استعراض حلقة من سلسلة محتوى جديد حول المأكولات وفنون الطهي للدائرة سيتم إصداره بعنوان طهاة في الحافلة «Chefs on A Bus»، حيث تستضيف الشيف سحر العوضي، المتخصصة بالمعجنات والحائزة على جوائز عشرة من كبار الطهاة في دبي، وتتعرف على مطاعمهم المفضلة في مختلف أنحاء دبي. وتأتي هذه الخطوة بعد الإطلاق الناجح لمجموعة من برامج المحتوى المتعلقة بالطعام خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية لإبراز مشهد الطعام في دبي، وذلك من خلال عرض حلقتين من برنامج صُنع في دبي مع بيمان العوضي، وهو أحدث برنامج يركز على المأكولات في شوارع دبي، بالإضافة إلى برنامج لقاء مع الطهاة الشهير، والذي يلتقي كبار الطهاة في مطاعم المدينة مثل ماسيمو بوتورا، وجيمي أوليفر، والشيف شاهين الذي انتقل إلى دبي مؤخراً، وتنطلق جميع هذه الأنشطة بدعم من شركاء المحتوى العالميين الرئيسيين مثل «آيس» وقناة «Dubaieats@» التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

إنجازات

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: حققت دبي في عام 2022 إنجازات مهمة، لاسيما في قطاع المأكولات والطعام. وأنه تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة، فإننا نعتز بالتعاون المثمر والبناء مع شركائنا للإسهام في تطوير قطاع المأكولات والمطاعم الفريد والمتنوع في الإمارة.

وأضاف: لقد شهدنا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن عدة مبادرات وإنجازات ومن بينها إطلاق دليل «ميشلان» الأول في دبي، وتقديم دليل «غوليت آند ميلو»، فضلاً عن إطلاق جوائز أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستضافة باقة من الجوائز الأخرى المخصصة للمطاعم المحلية والفاخرة في دبي. وإننا نشكر شركاءنا على تواصلهم الدائم معنا ومناقشة الأمور التي من شأنها تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات خلال عام 2023 لتكون أكبر مما تحقق خلال عام 2022.

نمو

وتواصل دبي نموها لتصبح إحدى أكثر الوجهات المميزة في العالم، كما يتنوع ويتطور قطاع المأكولات فيها بما يتماشى مع هذا التوسع، الأمر الذي يشكل محركاً رئيسياً لنمو قطاع السياحة. حيث استقطبت الإمارة أكثر من 11.4 مليون زائر دولي ما بين يناير وحتى نهاية أكتوبر 2022، وتم تصنيفها في المركز الأول كأفضل وجهة عالمية، وفي المركز الرابع ضمن فئة محبي الطعام في جوائز اختيار المسافرين 2022 من موقع «تريب أدفايزر»، ما يعكس أهمية وتنوع هذا القطاع.

وتدعم حملة «Gastronomy Always On» وكذلك الفريق المتخصص لها قطاع المأكولات والمطاعم، كما تحتضن مجموعة من فعاليات فنون الطهي التي تهدف إلى تسليط الضوء على المقومات التي تجعل من دبي مركزاً عالمياً لتجارب المأكولات المتنوعة، وتسهم كذلك في النهوض بسياحة الطعام، وذلك من خلال ما تقدمه من مستويات رفيعة، وعروض متنوعة وأصيلة تضمن للجميع تجارب متميزة بأسعار مدروسة.

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