دبي نقطة انطلاق للسياحة البحرية

المصدر: دبي – البيان

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وصف تقرير أمريكي دبي بأنها جنة السياح، ووجهة مهمة للمسافرين من كل أنحاء العالم، واستعرض تقرير لموقع «إندراسترا» الشبكي الأمريكي أبرز المقومات، التي تمتلكها دبي، والتي تجعلها دوماً في مقدمة الوجهات السياحية العالمية في عدد الزوار الدوليين، مثل تنوع المعالم والأنشطة السياحية والفنادق الفخمة، ومراكز التسوق والمطاعم، وتنوع التراث الثقافي والبنية التحتية القوية.

وبفضل تلك المقومات تحولت المدينة إلى نقطة انطلاق رئيسية للسياحة البحرية للسياح القادمين جواً خصوصاً من أوروبا، حيث أشارت شركة «كوستا كروزس» مشغلة السفن السياحية البحرية إلى وجود طلب كبير من أوروبا على السياحة البحرية، انطلاقاً من دبي بعد زيارة وجهاتها السياحية، ووصفت الشركة دبي بأنها مركز عالمي للسياحة البحرية.

وقال مسؤول بالشركة لـ«البيان»، بمناسبة بدء سفينة «كوستا توسكانا» السياحية رحلاتها في الخليج العربي لأول مرة انطلاقاً من «دبي هاربر»: إن الشركة قامت، بفضل موقع دبي ومقوماتها السياحية، بإطلاق عدد من عروض السياحة البحرية، التي لاقت قبولاً كبيراً لدى السياح في أوروبا وأمريكا.

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