شراكة حصرية مع ريال مدريد

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تُطلق «دبي باركس آند ريزورتس»، أول منتزه ترفيهي في العالم يحمل اسم نادي ريال مدريد ضمن شراكة حصرية، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المنتزه في الربع الأخير من عام 2023.

وأكد نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، أن هذه التجربة الجديدة ستسمح للعائلات وجميع مشجعي كرة القدم وعشاق الرياضة، على مختلف أعمارهم، بالاستمتاع بثقافة الريال، وسيحظى الزوار بفرصة عيش تجارب تفاعلية والاستمتاع بألعاب فريدة مستوحاة من الروح والشغف والنجاح للنادي الإسباني.

وسيشمل المنتزه أقساماً مختلفة متعلقة بريال مدريد، مثل المتحف، الألعاب الميكانيكية، وألعاب مهارات كرة القدم، إلى جانب نقاط بيع الهدايا التذكارية المرتبطة بتاريخ النادي.

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