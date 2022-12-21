دبي باركس آند ريزورتس وجهة الوجهات في المنطقـة

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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تُصنّف «دبي باركس آند ريزورتس» واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية المتكاملة على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ويصفها الخبراء بأنها وجهة الوجهات لكثرة ما تضمه من متنزهات ومدن كاملة للترفيه والفعاليات والألعاب والفنادق، حيث تعد أول منتجع سياحي متكامل في المنطقة، يضم 5 مدن ترفيهية مصمّمة بطرق مختلفة لتلبي احتياجات الزوار من مختلف الفئات العمرية، فهو موطن لثلاثة متنزهات عالمية (موشنجيت دبي - حديقة بوليوود دبي - ليغولاند دبي) ومدينة مائية واحدة (ليغولاند ووتر بارك دبي)، بالإضافة إلى ريفرلاند دبي، ومدخل الساحة الكبرى ومنتجع الأسرة.

وتضم الوجهة العديد من المتنزهات الترفيهية الممتدة على مساحة 25 مليون قدم مربعة، وتحتضن كذلك مجموعة من أشهر مدن الملاهي في دبي، حيث تتوافر أكثر من 100 لعبة تم استنباطها من وحي أفلام هوليوود وبوليوود العالمية. وتضم أول متنزه ترفيهي في العالم يحمل اسم نادي ريال مدريد ضمن شراكة حصرية، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المتنزه في الربع الأخير من عام 2023.

وتضم الوجهة أول أفعوانية في العالم، مستوحاة من أجواء سلسلة أفلام الحركة والإثارة «جون ويك» من إنتاج شركة «ليونزجيت»، بالإضافة إلى إطلاق الأفعوانية الدوّارة وحيدة العربة الأسرع في العالم والمستلهمة من سلسلة أفلام الحركة «ناو يو سي مي»، ضمن «موشنجيت دبي».

موشنجيت دبي

ويتميز «موشنجيت دبي» بتصاميمه المستوحاة من عالم هوليوود الشهير، حيث يتسنى للزوار التعرّف إلى عجائب الاستوديوهات الأشهر والأروع على الإطلاق، نذكر منها «دريم ووركس أنيميشن» و«كولومبيا بيكتشرز» و«لايونزجيت».

يضم المتنزه 5 استوديوهات و40 لعبة ترفيهية مميزة مستوحاة من 13 فيلماً من أفلام الحركة والرسوم المتحركة الأكثر شهرة في هوليوود، ذلك فضلاً عن مجموعة من المطاعم والمحال التجارية للتسوق، لتقدّم تجربة استثنائية وفريدة من نوعها للزوار.

حديقة بوليوود دبي

ويأتي متنزه بوليوود دبي على رأس قائمة مدن دبي باركس اند ريزورتس الترفيهية الذي ينقسم إلى خمس مناطق، وهي بوليوود بوليفارد، ومومباي تشوك، وراستيك رافين، ورويال بلازا، واستوديوهات بوليوود السينمائية التي تضم قاعة الأبطال.

وتُعد حديقة بوليوود دبي من أفضل الأماكن في دبي للعائلات نظراً لتعدّد المعالم الترفيهية التي تحتضنها، منها مسرح راج محل الفاخر والمزوّد بحوالي 850 مقعداً، حيث يتسنى للزوار فرصة مشاهدة العروض المسرحية والإبداعية بشكل أسبوعي.

«ليغولاند دبي»

وتأتي حديقة ليغولاند دبي في متنزهات دبي بارك اند ريزورتس والتي تضم مجموعة من الألعاب المُصمّمة بقطع ليغو صُنعت خصيصاً لهذا المكان.

توفر الحديقة مجموعة متنوعة من الأنشطة، بدءاً من تجربة قيادة السيارة والحصول على رخصة قيادة للأطفال، وصولاً إلى اكتشاف عالم ما تحت الماء وغيرها الكثير من الألعاب الممتعة والمشوّقة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً. وتُعد ليغولاند دبي باركس خياراً مناسباً للباحثين عن أماكن ترفيهية للأطفال في دبي، وتحتضن أهم المعالم العالمية المصممة بقطع الليغو، والتي تضم أكثر من 40 لعبةً.

«ليغولاند ووتر بارك دبي»

وتضم حديقة ليغولاند دبي باركس قسماً آخراً هو مدينة ليغولاند ووتربارك، الحديقة المائية الأولى في المنطقة المصممة للعائلات والأطفال من عمر سنتين إلى 12 سنة.

وليغولاند المائية تُعد واحدة من أشهر الحدائق المائية في دبي، وتوفر أكثر من 20 لعبة مائية وترفيهية مليئة بالمرح والمتعة، وفي هذه الحديقة المائية الفريدة من نوعها الكثير من المرح، ويمكن للزائر أن تغمره المياه والرشاشات تنهمر عليه عند اللعب برشاشات مزوح، ويمكنه أن يقوم ببناء طوّافة LEGO® الخاصة به ويخوض تجربة سفاري الرشاشات المائية والاستمتاع بالانزلاق نحو واحدة من مناطق الترفيه المتعددة في الحديقة.

«ريفرلاند دبي»

وتضم دبي باركس اند ريزورتس مدينة ريفرلاند دبي التي تحتضن عدداً من المتاجر والوجهات ترفيهية مفتوحة أمام الزوار من دون تذاكر أو بطاقات للدخول، فضلاً عن مطاعم ريفيرلاند دبي الشهيرة بمأكولاتها وجلساتها الداخلية والخارجية.

تتكون المدينة من أربع مناطق مستوحاة من الحقب الزمنية المختلفة، بدءاً من فترة الخمسينيات في الولايات المتحدة «الرصيف» سيكون هناك خيارات متنوعة لتناول وجبات الطعام السريعة، سواءً كنت تحب الجلوس أو الاستمتاع بطعامك أثناء التجوال، وفترة العصور الوسطى في فرنسا، القرية الفرنسية المصممة على طراز القرن السابع عشر الأوروبي، حيث سيتمكن الزوار من الاطلاع عن كثب على أجواء عصر النهضة من خلال عروض الشوارع الجميلة، ومطاعم الهواء الطلق، فضلاً عن الإطلالات المذهلة التي تضم مجموعة من المباني الشاهقة والناعورة الساحرة، وانتقالاً إلى «بوابة الهند» حيث تستقبل هذه المنطقة الزوار بحفاوة آسيوية بالغة، حيث يأخذهم الموسيقيون والبهلوانيون في رحلة ممتعة وسط أجواء هندية فريدة.

ويمكن للزوار أيضاً أن يتذوقوا أشهى المأكولات من خلال مزيج متنوع من المطاعم التقليدية ومطاعم الوجبات السريعة والتي تقدم بمجملها أشهى الأطباق الآسيوية والهندية، التي تتميز عن مطاعم دبي العادية، كما تضم هذه المنطقة مجموعة متنوعة من محال التجزئة ومرافق الترفيه العائلية، وفترة القرن التاسع عشر «الجزيرة» حيث صممت هذه المنطقة التي تعد قلب ريفرلاند دبي على النمط المعماري للقرن التاسع عشر.

فنادق دبي بارك ريزورتس

تتميّز وجهة دبي بارك اند ريزورتس بضمّها لمجموعة من الفنادق المميزة والمناسبة للأفراد الذين يخططون لقضاء عدّة أيام لاستكشاف كافة مرافق المدينة والوجهات الترفيهية المتاحة فيها.

وصُمّم دبي بارك فندق لابيتا التابع لمجموعة ماريوت أوتوغراف كوليكشن على الطراز البولينيزي، ويضم حوالي 500 غرفة فاخرة، بالإضافة إلى 3 فلل مزوّدة بمرافق وخدمات مميزة، حيث تم إدراج الفندق ضمن قائمة أفضل فنادق توفر مسابح خاصة في دبي. بالإضافة إلى فندق لابيتا، تضم مدينة دبي بارك اند ريزورتس فندقين آخرين، وهما روف آت ذي بارك (Rove at the Park) وفندق ليغولاند.

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