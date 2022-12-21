تقرير أمريكي: دبي جنة السياح بتراث متنوع

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصف موقع «إندراسترا» الشبكي الأمريكي دبي بأنها جنة السياح ووجهة مهمة للمسافرين من أنحاء العالم كافة.

ونشر الموقع تقريراً عن قطاع السياحة في دبي، ذكر فيه أن القطاع شهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، حتى باتت دبي واحدة من أكثر مدن العالم استقبالاً للزوار الدوليين.

وذكر التقرير أيضاً أن دبي طوال 2019، وهو العام الذي سبق تفشي جائحة «كوفيد 19» مباشرةً، استقبلت ما يزيد على 16 مليون زائر، لتحتفظ بذلك بالمركز الرابع بين كافة مدن العالم في عدد الزوار الدوليين، وهو مركز ظلت تشغله لسنوات عدة متتالية قبل تفشي الجائحة.

واستعرض التقرير أبرز المقومات التي تمتلكها دبي، والتي تجعلها دوماً في مقدمة الوجهات السياحية العالمية في عدد الزوّار الدوليين، فأفاد بأن تنوع المعالم الجاذبة للسياح والأنشطة السياحية التي تستهويهم يأتي في صدارة المقومات، ذلك أن دبي لديها عدد هائل من الفنادق الفخمة، ومراكز التسوق والمطاعم، فضلاً عن المعالم المعروفة عالمياً مثل «برج خليفة»، أطول بناية في العالم، وجزيرة «نخلة جميرا» الاصطناعية، وغيرها.

وأضاف التقرير أن تنوع التراث الثقافي لدبي يأتي في المركز الثاني بين المقومات، إذ تحظى دبي بعدد من المواقع التراثية، فضلاً عن القاعات الفنية والمراكز الثقافية المُعاصرة.

وأوضح التقرير أن ثالث المقومات يتمثل في بنية تحتية عصرية قوية ومتنامية تمثل خير داعم لقطاع السياحة في دبي، ومنها على سبيل المثال البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات، ومن أبرز أمثلتها «مترو دبي».

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