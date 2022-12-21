زيادة السياح من الإمارات إلى سويسرا

المصدر: دبي- البيان

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أكد ماتياس ألبريخت، مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي أن سويسرا تعد وجهة مفضلة للمسافرين الإماراتيين الذين يبحثون عن أجواء شتوية ساحرة مع التزام كبير بالاستدامة.

وأشار إلى أن شهر أكتوبر 2022، شهد ارتفاع ليالي المبيت بأكثر من %24. وأضاف أنه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، ارتفع عدد ليالي الإقامة في سويسرا بنسبة %4.1 مقارنة بأرقام ما قبل الجائحة في عام 2019.

وتستقبل سويسرا زوارها الخليجيين وتقدّم لهم تجارب شتوية مبتكرة مفعمة بنشاطات وفعاليات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء في ربوع الطبيعة الخلابة النقية، مع فرصة لتذوق نكهة وجبات الفوندو السويسرية الشهيرة في الأكواخ الجبلية المريحة المنتشرة في ربوع سويسرا.

وتُعدّ إنترلاكن الوجهة الأولى في أوروبا لرياضات المغامرات، وتشكّل المكان المثالي لتجربة مجموعة من الأنشطة المليئة بالإثارة، مثل القفز بالمظلات أو ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة في فصل الشتاء أو التجديف بالكاياك أو القفز بالحبال، وتحيط بها المناظر الخلابة.

أما الرحلات اليومية فهي مثيرة مع الجبال الرائعة ومنطقة يونغفراو القريبة للتزلج، في حين أن الفعاليات الرائعة والمطاعم المبهجة تبقي جميع الأعمار مستمتعين في المساء.

من جانبها، تُعتبر دافوس كلوسترز، واحدة من أشهر وجهات العطلات في العالم، حيث تتوفّر رحلات التزلج الحر والتزحلق وركوب الدراجات ذات الدواليب الضخمة والتزلج الريفي على الثلج.

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