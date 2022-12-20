الصين تسلم طائرة ركاب مطوّرة محلياً لأول عميل خارجي

المصدر: البيان

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سلمت الصين الطائرة الإقليمية المطورة محليا "أيه آر جيه21"، أول أمس الأحد، إلى أول عميل خارجي هو ((ترانسنوسا))، وهي شركة طيران إندونيسية، لتكون بذلك أول طائرة ركاب صينية مطورة محليا تدخل الأسواق الخارجية، وفق وكالة "شينخوا".

وتم تصميم الطائرة، التي تم تسليمها، بـ 95 مقعدا، وجميعها من الدرجة الاقتصادية. كما أن مظهرها الخارجي مطلي باللون الأزرق والأصفر والأخضر، حسبما قالت شركة الطائرات التجارية الصينية المحدودة (كوماك).

ويبلغ مدى طائرات "أيه آر جيه21" الإقليمية المطورة محليا في الصين، ما يصل إلى 3700 كم، حيث يمكن للطائرة التحليق في مناطق جبال الألب والهضاب، والتكيف مع ظروف المطار المختلفة.

وذكرت ("كوماك" أنه حتى الآن، تم تسليم ما يقرب من 100 طائرة من طراز "أيه آر جيه21" لعملائها، وتعمل على أكثر من 300 طريق جوي إلى أكثر من 100 مدينة وتنقل أكثر من 5.6 مليون مسافر.

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