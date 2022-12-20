مطار دبي الدولي يستقبل أولى رحلات الخطوط الكينية

المصدر: دبي - البيان

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أضاف مطار دبي الدولي DXB أمس وجهة أفريقية جديدة إلى شبكة وجهاته المتنامية التي تضم أكثر من 200 وجهة دولية، وذلك مع استقباله الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية الكينية من مدينة مومباسا الساحلية. ومن المقرر أن تقوم الخطوط الجوية الكينية بتشغيل أربع رحلات أسبوعية بين مومباسا ومبنى المسافرين رقم 1 في مطار دبي الدولي DXB على متن طائرة من طراز B737-800، وبذلك يرتفع عدد الرحلات إلى دبي من 10 رحلات إلى 14 رحلة أسبوعياً ذهاباً وإياباً.

ومن المتوقع أن تعزز الخدمة الجديدة السياحة والتجارة بين كلا الجانبين، إضافة إلى توفير المزيد من الخيارات لآلاف المسافرين بين دبي وكينيا. وكان عدد المسافرين بين مطار دبي الدولي DXB وكينيا قد وصل إلى ما يقرب من 650 ألف مسافر في عام 2019.

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