5 ملايين وجبة خاصة تقدمها «دناتا للتموين» في موسم الاحتفالات

المصدر: دبي - البيان

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تقدم دناتا، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، أكثر من خمسة ملايين وجبة خاصة لعملائها من شركات الطيران حول العالم خلال موسم الأعياد، الذي يشهد طفرةً في حركة المسافرين للاحتفال وزيارة العائلات والأصدقاء.

واعتباراً من منتصف الشهر وحتى 26 ديسمبر، تقدم دناتا الوجبة الأكثر شعبية لعملائها من شركات الطيران العالمية، وهي وجبة الديك الرومي المشوي التقليدي. وتشتمل هذه الوجبة على المكونات الرئيسية، وتختتم بكعكة عيد الميلاد وفطائر اللحمة المفرومة، بالإضافة إلى صلصة التوت البري والخبز.

وأوضح روبن بادجيت، نائب رئيس أول دناتا لخدمات التموين والتجزئة كيفية إنشاء قائمة احتفالية بقوله: «نخطط لقوائم شركات الطيران مرة واحدة سنوياً، والعديد منها لديه أربع قوائم سنوية لتعكس التغييرات الموسمية. ويتم اعتماد قوائم الطعام الاحتفالية في نوفمبر بعد أن يطورها طهاتنا الحائزون جوائز، وتُرسل الوصفات بعد ذلك إلى جميع محطاتنا العالمية مع إرشادات التحميل والتقديم مع صور لكل مرحلة، لضمان التنفيذ على الوجه الأكمل. كما نأخذ المتطلبات الخاصة لعملائنا في الاعتبار، مثل اللحم الحلال والأطباق النباتية، حيث تشكل الوجبات الخاصة 45% من إجمالي الوجبات التي نوفرها للناقلات الكبرى».

وتعمل فرق دناتا للتموين، أثناء إنتاج الكميات الهائلة من وجبات الأعياد، بالتعاون مع عملائها من شركات الطيران لتحليل اتجاهات الاستهلاك واستخدام البيانات لتحسين تحميل المأكولات والمشروبات على الطائرات. ولا تقتصر أهمية تحليل البيانات على الحد من هدر الطعام فحسب، بل تقلل أيضاً من حرق الوقود المرتبط بالحمولة الزائدة. وتحرص دناتا للتموين، بالإضافة إلى ذلك، على استخدام منتجات محلية.

وقال روبن بادجيت: «نحن فخورون بنيل ثقة عملائنا العالميين لتزويدهم وركابهم بوجبات عالية الجودة ومكونات من مصادر محلية».

ويعد قسم التموين والتجزئة في دناتا أحد أبرز مزودي خدمات الضيافة على الطائرات في العالم. وأنتجت فرق دناتا في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2022/ 2023، أكثر من 50 مليون وجبة، وقدّمت خدمات لعملائها من الناقلات المنتظمة والاقتصادية وطائرات كبار الشخصيات في أكثر من 60 موقعاً.

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