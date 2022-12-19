3.6 ملايين نزيل في فنادق أبوظبي خلال 11 شهراً بإيرادات 4.7 مليارات درهم

المصدر: وام

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استقبلت فنادق أبوظبي 3.6 ملايين نزيل فندقي خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري بنمو 25% مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وأظهرت بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن فنادق أبوظبي سجلت معدلات إشغال بنسبة 70% خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري بزيادة بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 3.1 ليلة للنزيل الواحد.

وبحسب البيانات، زادت الإيرادات الفندقية إلى 4.7 مليارات درهم في 11 شهراً الأولى من العام الجاري بارتفاع نسبته 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وذكرت بيانات الدائرة أنّ متوسط سعر الغرفة في فنادق العاصمة بلغ 355 درهماً خلال 11 شهراً الأولي من العام الجاري بزيادة نسبتها 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة 249 درهماً عن الفترة نفسها بزيادة بنسبة 23%.

واستحوذ مواطنو دولة الإمارات على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري بحصة تبلغ 29% أو ما يعادل 1.062 مليون نزيل.

وعلى صعيد الجنسيات غير الإماراتية، حلّت الجنسيات الهندية في الصدارة بحصة 12% أو ما يوازي 426 ألف نزيل بزيادة بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ثم بريطانيا ومصر والفلبين والسعودية بحصة 4% لكل سوق بواقع 161 ألف نزيل بريطاني بنمو 88%، و152 ألف نزيل مصري بنمو 10%، و145 ألف نزيل فلبيني، و135 ألف نزيل سعودي بارتفاع 225%.

وبحسب بيانات الدائرة، جاءت باكستان في المركز السادس بواقع 106 آلاف نزيل بنمو 16%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 105 آلاف نزيل بزيادة 55%، والأردن 80 ألف نزيل بارتفاع 5%، وسلطنة عمان 67 ألف نزيل بزيادة 177%، وفرنسا 64 ألف نزيل بنمو 71%.

وبحسب بيانات الدائرة، حققت فنادق الخمس نجوم نمواً في عدد النزلاء بنسبة 34% إلى 1.598 مليون نزيل خلال 11 شهراً، وبلغ متوسط الإشغال 62% بنمو بنسبة 3%، فيما سجلت فنادق الـ4 نجوم زيادة في عدد النزلاء بنسبة 21% إلى 1.14 مليون نزيل وبلغ متوسط الأشغال 78% بارتفاع بنسبة 3%.

وارتفع عدد نزلاء الفنادق من فئات النجمة الواحدة، والنجمتين والثلاث نجوم بنسبة 17% إلى 555 ألف نزيل في 11 شهراً، ووصل متوسط الأشغال إلى 73%، وسجلت الشقق الفندقية نمواً بنسبة 13% بعدد النزلاء إلى 344 ألف نزيل، ووصل متوسط الأشغال إلى 80%.

واستحوذت مدينة أبوظبي على النصيب الأكبر من نزلاء الفنادق بواقع 3.188 مليون نزيل خلال 11 شهراً بنمو بنسبة 27%، فيما بلغ عدد نزلاء فنادق منطقة العين نحو 331 ألف نزيل بزيادة 10%، ووصل عدد نزلاء فنادق منطقة الظفرة لنحو 118 ألف نزيل بارتفاع بنسبة 17%.

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