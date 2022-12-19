طيران الإمارات تعزز عملياتها إلى بانكوك برحلة يومية رابعة أول يناير

المصدر: دبي - البيان

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تستهل طيران الإمارات العام الجديد بإضافة رحلة يومية رابعة بين دبي وبانكوك اعتباراً من 1 يناير 2023، ما يعزز الاتصال بين البوابتين ويوفر مزيداً من الخيارات أمام المسافرين. وسوف تساعد الرحلة اليومية الجديدة في تلبية الطلب المتزايد على السفر الدولي من وإلى بانكوك، في وقت يشهد قطاع السفر والسياحة في تايلاند انتعاشاً كبيراً.

وسوف تعمل الرحلة الجديدة بطائرة إيرباص A380 بتقسيم الدرجات الثلاث. وتغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 374" مطار دبي الدولي في الساعة 10.35 ليلاً وتصل إلى بانكوك في الساعة 7:35 صباح اليوم التالي. أما رحلة العودة "ئي كيه 377" فتعمل بطائرة بتقسيم الدرجتين، وتغادر بانكوك في الساعة 2 فجراً لتصل إلى دبي في الساعة 6 صباحاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكلٍ من دبي وبانكوك).

وبتشغيل 28 رحلة أسبوعياً إلى بانكوك و14 رحلة أسبوعياً إلى بوكيت باجمالي (42 رحلة إلى تايلاند )، توفر طيران الإمارات مزيداً من المرونة والخيارات للمسافرين بين دبي وبانكوك، وكذلك إلى 130 وجهة في القارات الست عبر دبي. كما تشغل طيران الإمارات أيضاً رحلة يومية مباشرة من بانكوك إلى هونج كونج.

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تحظى بتفضيل العملاء، حيث توفر 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سريرٍ مستوٍ في درجة الأعمال وأكثر من 400 مقعد مريح في الدرجة السياحية. ويستمتع العملاء الذين يسافرون على هذه الطائرة بقمرة الطائرة الفسيحة والمريحة والمنتجات والخدمات المتميّزة، بما في الصالون الجوي وحمام الشاور سبا. كما يمكن للركاب في جميع الدرجات، الاستمتاع بالمأكولات المستوحاة من المنطقة، والترفيه بدون توقف على رحلاتهم، مع نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز والذي يوفر أكثر من 5000 قناة، تعرض الأفلام والموسيقى والبرامج التلفزيونية والبودكاست والكتب الصوتية والألعاب وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء طيران الإمارات الذين يسافرون إلى دبي أو عبرها حتى 31 مارس 2023 استخدام بطاقة "ماي إيميريتس باس"، التي تتيح لهم الاستفادة من عروض حصرية في أكثر من 500 موقع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للعملاء إبراز بطاقة الصعود إلى الطائرة وبطاقة هوية شخصية لدى مئات من منافذ البيع بالتجزئة والترفيه وتناول الطعام والمعالم السياحية الشهيرة ومرافق السبا الفاخرة للاستمتاع بخصومات رائعة في دبي والإمارات العربية المتحدة.

ويتعين على عملاء طيران الإمارات المسافرين عبر دبي التحقق من أحدث إرشادات السفر والتأكد من استيفائهم متطلبات الدخول إلى وجهاتهم النهائية.

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