مطار دبي يحتفظ بالصدارة عالمياً في المسافرين الدوليين

المصدر: دبي- سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفظ مطار دبي الدولي، بصدارة مطارات العالم في عدد المسافرين الدوليين، خلال نوفمبر الماضي، بحسب بيانات مؤسسة أو إيه جي البريطانية، المتخصصة في بيانات السفر والمطارات.

وأفادت البيانات بأن السعة المقعدية الإجمالية على الرحلات التابعة للناقلات الجوية في مطار دبي الدولي، بلغت في نوفمبر الماضي، 4.6 ملايين مقعد، بنمو 8 %، مقارنة مع أكتوبر. وذكرت «أو إيه جي» أن تدفق المسافرين الراغبين بقضاء عُطلات الشتاء في دبي، وأيضاً القادمين لمشاهدة منافسات بطولة «كأس العالم لكرة القدم 2022» في قطر، والتي انتهت أمس، كان له الدور الأكبر في هذا الارتفاع في عدد المسافرين الدوليين عبر مطار دبي في نوفمبر الماضي، وجاء مطار هيثرو بلندن في المركز الثاني، بعدد 3.5 ملايين مقعد. وتصدر مطارا دبي الدولي، و«هيثرو»، قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين على مدار 2019، أي قبل تفشي «كوفيد 19»، واحتفظ مطار شارل ديغول بباريس وإسطنبول بالمركزين الثالث والرابع على التوالي في نوفمبر الماضي، وهو نفس مركزيهما في أكتوبر. وفي ما يخص أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين عموماً في نوفمبر، احتفظ «مطار أتلانتا» في نوفمبر بالصدارة، بـ 4.7 ملايين مقعد، فيما احتفظ «مطار دبي» بالمركز الثاني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز