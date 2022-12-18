«فلاي دبي» تسيّر 7 رحلات أسبوعية إلى سلوفينيا

المصدر: دبي – البيان

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عززت «فلاي دبي» خدماتها إلى سلوفينيا بتشغيل ما يصل إلى 7 رحلات أسبوعية بواقع رحلة يومياً إلى العاصمة السلوفينية لوبليانا في موسم العطلات؛ لمواكبة نمو الطلب على هذه الوجهة السياحية الواعدة.

وتعد الناقلة أول شركة طيران من الإمارات، تشغل رحلات مباشرة إلى سلوفينيا، إذ أطلقت في سبتمبر الماضي 3 رحلات أسبوعية إلى لوبليانا، الوجهة الجاذبة للعائلات والأطفال؛ لفعالياتها المتنوعة ومهرجاناتها التي تلائم مختلف أفراد العائلة، فضلاً عن متعة التسوق وتكاليف المعيشة المناسبة.

وتوفر عطلات «فلاي دبي» باقات متكاملة إلى لوبليانا التي تشتهر بالحياة وبالمقاهي وأماكن الجلوس على الشرفات، ويمكن للمشاة التمتع بقضاء عطلة في جولات المشي، فضلاً عن العديد من المتاحف والمعالم الثقافية لاستكشافها جنباً إلى جنب مع خيارات طعام فريدة، والرياضات الجبلية التي تستهوي أعداداً كبيرة من الزوار والسياح، خاصة العائلات.

تتوسط سلوفينيا القارة الأوروبية، يحدها غرباً إيطاليا، والنمسا شمالاً، وكرواتيا جنوباً، والمجر شرقاً، ولها شريطاً ساحلياً قصيراً من الجنوب الغربي على خليج البندقية الذي هو جزء من البحر الأدرياتيكي.

وتطل قلعة لوبليانا، التي يعود تاريخها للقرن الـ15، كأحد المعالم الشهيرة، على المدينة مباشرة، وتستضيف العديد من المعارض الفنية والعروض الترفيهية المتنوعة اليومية. ويمرّ نهر لوبليانا بمجراه المتعرج بمنطقة ذات معالم من العصور الوسطى، لا يُسمح بدخول السيارات إليها. ويمزج جسر «تريبل» على النهر بين عمارة القرنين الـ19 والـ20، حيث شُيّدت حافتاه من الحجر وتزيّنت بالمصابيح بينما تحرس تماثيل لمخلوقات ذات أجنحة جسر «دراغون».

وبأسطول يضم 71 طائرة، وسعت «فلاي دبي» شبكتها، وهي الكبرى لها حتى الآن عبر تشغيل رحلات إلى 108 وجهات في 53 دولة منها 70 وجهة لا تطير إليها طيران الإمارات، وتوفر «فلاي دبي» مع طيران الإمارات 215 وجهة في 98 دولة. وأعلنت «فلاي دبي» 7 وجهات جديدة في 2023 لتزيد عدد وجهاتها إلى 115 وجهة، تشمل الوجهات الجديدة: كرابي وباتايا في تايلاند، وغان في جزر المالديف، وبيرغامو وميلانو وكالياري في إيطاليا، وسان بطرسبيرغ في روسيا، ومنذ 2021 أطلقت الناقلة أكثر من 25 وجهة.

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