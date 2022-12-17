الاتحاد للطيران: 1.5 مليون مسافر متوقع بين 21 نوفمبر و8 يناير

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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توقعت الاتحاد للطيران استقبال 1.5 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي في الفترة بين 21 نوفمبر 2022 و08 يناير 2023.

وأكدت أهمية تحضير المسافرين مبكراً لرحلاتهم.

وأطلقت الاتحاد للطيران في هذا السياق فيديو للمسافرين يحمل نصائح وإرشادات ضرورية بالإضافة لمعلومات حول سياسة الأمتعة للحصول على تجربة سفر مريحة وسلسة قبيل ذروة السفر وموسم الأعياد.

وقدم شعيب النجار، المدير العام لعمليات الاتحاد للطيران بمطار أبوظبي، بعض النصائح حول خيارات إتمام إجراءات السفر وأهمية إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل الوصول إلى المطار إضافة لمعلومات حول أوزان الأمتعة والأمتعة المسموح بها.

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