طيران الإمارات تعيد فتح 30 صالة مطار عبر العالم

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفلت طيران الإمارات بإعادة فتح صالتها الخاصة في الكونكورس C بمطار دبي الدولي، لتكون الصالة السابعة في دبي التي يعاد فتحها بعد الجائحة، وأصبح بإمكان المسافرين في الدرجتين الأولى والأعمال بذلك التطلع إلى تجربة سفر مريحة مع أكثر من 30 صالة توفر خدمات كاملة أعادت طيران الإمارات فتحها عبر شبكة خطوطها العالمية.

تقع صالة طيران الإمارات التي أعيد فتحها مؤخراً في الكونكورس C، بجوار البوابة C09، وتبلغ مساحتها 1308 أمتار مربعة وتوفر 265 مقعداً للراحة والاسترخاء وتناول المرطبات قبل السفر. ويدخل ركاب الدرجتين الأولى والأعمال إلى الصالة مجاناً، وكذلك أعضاء سكاي واردز من الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية.

ويمكن لمسافري الدرجة السياحية والدرجة السياحية الممتازة دخول الصالة مقابل 150 دولاراً غير شامل الضرائب، أو 125 دولاراً فقط لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات. والصالة مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة الطلب المرتفع في موسم العطلات. ويمكن للمسافرين الاسترخاء في الصالات لمدة تصل إلى 4 ساعات قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم.

صالات

وجهّزت طيران الإمارات صالاتها لتوفير الراحة، حيث تحتوي كل صالة على آرائك جلدية طويلة ووسائد وبطانيات، وتقدم لروادها تشكيلة من المأكولات والمشروبات الراقية، بالإضافة إلى أناقة التصميم والديكور بما في ذلك الأرضيات الرخامية الإيطالية.

وتحتوي الصالات على حمّامات شاور سبا ومرافق لتغيير ملابس الأطفال، وشاشات تلفزيونية وخدمة واي فاي مجانية، وأجهزة كمبيوتر وطابعات، ومناطقة لشحن الأجهزة، بالإضافة إلى مركز أعمال مجهز بالكامل، بما في ذلك غرف اجتماعات مع أجهزة عرض ومحطات عمل فردية تعمل باللمس.

٣٩ صالة

تدير طيران الإمارات شبكة واسعة من 39 صالة مطار خاصة، منها 7 بدبي. وتدير أيضا صالات في أوكلاند، بانكوك، برمنغهام، بوسطن، القاهرة، كيب تاون، كولومبو، دوسلدورف، فرانكفورت، غلاسكو، هامبورغ، لندن جاتويك، لندن هيثرو، لوس أنجلوس، مانشستر، ملبورن، ميلانو، ميونيخ، نيويورك، باريس، بيرث، روما، سان فرانسيسكو، سنغافورة، سيدني.

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