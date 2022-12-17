السياحة في الإمارات ترسّخ جاذبيتها العالمية

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أكد القطاع السياحي في الإمارات مجدداً، جاذبيته العالمية، وذلك مع نجاح دبي وأبوظبي في حجز موقعهما بصدارة قائمة أفضل مدن العالم السياحية لعام 2022، فيما تتواصل الاستعدادات المكثفة لاحتفالات رأس السنة الميلادية التي تستقطب الزوار من مختلف دول العالم.

وتصدرت فعاليات الدورة الثالثة من حملة «أجمل شتاء في العالم» المشهد السياحي في الإمارات خلال الأسبوع الجاري الذي شهد أيضاً تحقيق مطارات الدولة والناقلات الوطنية إنجازات كبيرة عكست تفوقها وريادتها العالمية.

وتصدرت دبي وأبوظبي قائمة أفضل المدن السياحية في العالم خلال العام 2022، وفقاً لتقرير مؤسسة «يورومونيتور إنترناشونال»، الذي صنف دبي في المرتبة الثانية عالمياً، في حين حلت أبوظبي بالمركز الثاني إقليمياً والـ24 عالمياً.

منتدى «سكيفت»

وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، استضافت الدورة الأولى من منتدى «سكيفت العالمي» خلال الفترة بين 13 إلى 15 ديسمبر الجاري في مدينة جميرا بدبي، للمرة الأولى التي ينعقد فيها هذا المنتدى بالمنطقة. وجسدت الاستضافة المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي في قلب قطاع السياحة بالمنطقة والعالم، بينما شكلت في الوقت ذاته فرصة للخبراء والمتخصصين لتبادل وتلاقي الأفكار والحلول حول مستقبل القطاع السياحي عالمياً.

«وجهات دبي»

كما أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق حملة «وجهات دبي» في موسمها الشتوي الثاني، لإبراز أهم المعالم السياحية وأهم الفعاليات التي تتميز بها دبي في مثل هذا الوقت من العام، سواء الترفيهية أو الثقافية وكذلك الرياضية والإبداعية، التي تكسب الإمارة زخماً قوياً تسعى الحملة إلى إبرازه بصورة تؤكد مكانتها كأفضل مدينة للعيش والزيارة في العالم. وتصدرت دبي وجهات العالم التي يقصدها الزوار لقضاء عُطلة شتوية.

وذلك بحسب نتائج مؤشر (The Winter Sun Index)، الصادر عن موقع «بارك سليب فلاي» الأمريكي، حيث وصل عدد «الوسوم» لصور دبي على «إنستغرام» 111.4 مليون وسم، كذلك تصدرت الإمارة عالمياً في ذات المؤشر من ناحية مرات البحث عبر «غوغل» على مدار 2022 عن أنشطة ترفيهية شتوية.

شواطئ أبوظبي

وعززت شواطئ مدينة أبوظبي مكانتها وجهة ترفيهية ورياضية ومجتمعية مفضلة، لدى الزائرين والسياح القادمين من الخارج، حيث استقبلت خلال العام الجاري 1236452 زائراً، وفقاً لبيانات بلدية مدينة أبوظبي.

الناقلات الوطنية

وأظهرت أحدث بيانات مؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي حالياً بشكل مباشر، وصل إلى 213 وجهة في 96 دولة بقارات العالم الست، وذلك اعتباراً من بداية ديسمبر الجاري 2022، في الوقت الذي تعمل فيه بالمطار حالياً 85 شركة طيران دولية. وفي سياق متصل أعلنت الاتحاد للطيران عن رفع عدد رحلاتها بين أبوظبي ونيويورك إلى رحلتين يومياً اعتباراً من 24 أبريل 2023.

فعاليات متنوعة

وتواصل خلال الأسبوع الجاري زخم الأحداث والفعاليات التي استقطبت المشاركين والزوار من داخل وخارج الدولة، مثل: الدورة 28 من «مهرجان دبي للتسوق»، التي تتضمن العديد من التجارب المتنوعة والفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية والحفلات الغنائية والموسيقية، ومهرجان «الشيخ زايد 2022-2023» في أبوظبي، الذي يتضمن أكثر من 4000 فعالية.

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