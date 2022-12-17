السفينة كوستا توسكانا السياحية ترسو في دبي هاربر

المصدر: دبي- البيان

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عززت شركة «كوستا كروزس» للرحلات البحرية نطاق توسعها مع وصول السفينة السياحية كوستا توسكانا إلى دبي هاربر.

ورست السفينة السياحية الإيطالية الفاخرة، التي دخلت الخدمة في مارس الماضي، أمس، للمرة الأولى في دبي هاربر، الواجهة البحرية التي صممت لتمزج بين نمط الحياة العصرية الراقية وأجواء البحر الخلابة، والتي تتميز بإطلالة رائعة ومرافق عصرية وموقع حيوي في قلب دبي، وعلى مسافة قريبة من عدد من أبرز معالم المدينة.

وستقدم السفينة رحلات مختلفة على مياه الخليج العربي طوال فترة شتاء 2022 و2023، في باقات متنوعة لـ 3 أو 4 أو 7 أيام لاستكشاف مياه الخليج العربي. وإجمالاً، ستكون هناك 13 رحلة بحرية، تنطلق من اليوم إلى 11 مارس 2023، وهي متوفرة أيضاً مع باقة تشمل «رحلة جوية + رحلة بحرية»، دون الحاجة إلى القلق بشأن المواصلات إلى السفينة أو عناء حمل الأمتعة عند الوصول إلى مطار.

300 ألف مسافر متوقع

وقامت إدارة محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية إلى جانب المساهمين من القطاعين العام والخاص بتبادل اللوحات مع قبطان السفينة، وهو تقليد بحري معروف احتفالاً بزيارة السفينة لأول مرة. وعلى مدار الموسم، من المتوقع أن يصل أكثر من 300 ألف مسافر إلى محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية، مما يؤكد عودة نشاط الرحلات البحرية إلى طبيعتها بعد الجائحة.

وقال عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «شمال القابضة»، الشركة المالكة والمطورة لمشروع «دبي هاربر»:«نحن سعداء للغاية باستقبال ثاني سفن الرحلات البحرية العاملة بالغاز الطبيعي المسال لهذا الموسم مع رسوّ سفينة كوستا توسكانا في محطة دبي هاربر.

وتلعب رحلات السياحة البحرية دوراً حيوياً وهاماً في دعم الاستراتيجية السياحية الطموحة لمدينة دبي، فهي توفر للزوار خيارات متميزة تتيح لهم استكشاف المدينة من منظور جديد ومختلف بالكامل.

ونحن نعتقد بأن الرحلات القصيرة التي تقدمها سفينة كوستا، ستمنح السياح والمقيمين على حد سواء الفرصة لاستكشاف أسلوب الحياة البحرية، من خلال وجهة استثنائية. ونحن في دبي هاربر حريصون، على مواصلة التعاون مع شركائنا ومع جميع الأطراف المعنية، والاستمرار بالقيام بدورنا في دعم أهداف استراتيجية دبي السياحية والإسهام في تعزيز طموحها بأن تغدو المدينة الأكثر استقطاباً للزوار في العالم».

وقال فرانشيسكو رافا، مدير منطقة آسيا، والأسواق النامية وأمريكا الشمالية في «كوستا كروزس»: في العام الماضي، قضينا موسماً رائعاً مع استضافة سفينة كوستا فيرينزي في دبي هاربر. ويسعدنا أن نعود هذه المرة مع أسطولنا الجديد كوستا توسكانا، السفينة الأكثر تطوراً واستدامة إلى يومنا هذا. ونحن ممتنون للدعم المستمر من دبي هاربر الذي يتميز بالموقع الاستراتيجي والمرافق الاستثنائية والموظفين الحرفيين.

وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الرحلات لاكتشاف وجهات رائعة، فعلى سبيل المثال، في دبي، هناك جولة خاصة بالهليكوبتر، والتي تقدم صورة بانورامية خلابة لهذه المدينة العالمية. بالإضافة إلى فرصة لا تعوض مع مغامرات رحلات السفاري الصحراوية في البر.

وفي أبوظبي، بإمكان الضيوف الاختيار لزيارة إحدى أشهر ثلاث حدائق ترفيهية في المدينة، وهي: عالم فيراري لمحبي السرعة والسباقات، أو عالم وارنر براذرز، أو ياس ووتروورلد أو زيارة متحف اللوفر.

مواعيد

وتبدأ الرحلات من اليوم إلى نهاية مارس. وحتى 14 يناير 2023، سيتم تخصيص برنامج الرحلات في الإمارات وسلطنة عمان، مع رسو السفينة لفترات تمتد إلى يومين وليلة واحدة، في دبي ومسقط وأبوظبي. وفي ليلة رأس السنة، سترسو السفينة في دبي فقط للاحتفال بالعام الجديد. ومن 14 يناير إلى 11 مارس، ستضاف رحلات إلى قطر لتكون ضمن وجهات السفينة التي ستشمل دبي وأبوظبي والدوحة ومسقط .

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