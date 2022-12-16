بوينغ بصدد إبرام صفقة بيع 200 طائرة لشركة إير إنديا الهندية للطيران

المصدر: د ب ا

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أوشكت شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات على إبرام صفقة مع مجموعة تاتا جروب الهندية لبيع 200 طائرة طراز 737 ماكس لصالح شركة طيران إير إنديا التي استحوذت تاتا عليها العام الماضي، بحسب مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن من المتوقع أن تتضمن الصفقة النهائية ما بين أربعين إلى خمسين طائرة ماكس كان تم تصنيعها لصالح شركات طيران صينية، ولكن لم يتم تسليمها بسبب قرارات حظر تحليق هذا الطراز من الطائرات في وقت سابق، وبسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ورفضت متحدثة باسم بوينغ التعليق على صحة هذه التقارير، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من ممثلين عن مجموعة تاتا.

وشهدت الأسابيع الأخيرة مفاوضات محتدمة بشأن تحديث اسطول طائرات إير انديا، حيث تهدف إدارة الشركة إلى إجراء تغييرات كبيرة في الأسطول عن طريق تحديثه على المدى الطويل بطائرات مثل إيرباص إس إس إيه 350 وبوينغ 787 دريملاينر، بالإضافة إلى استئجار طائرات بوينغ 777 للعمل على الخطوط الدولية.

وكانت بلومبرغ أشارت في تقارير سابقة إلى أن تاتا، التي استحوذت على إير انديا من الحكومة الهندية العام الماضي، مقابل 180 مليار روبية (2ر2 مليار دولار)، تدرس إصدار طلبيات لشراء ما يصل إلى 300 طائرة ضيقة البدن و50 طائرة واسعة البدن أو مزدوجة الممرات.

وعرضت بوينغ على تاتا طائرات 737 ماكس التي كانت مخصصة لعملاء في الصين، في ظل محاولة الشركة الأمريكية العملاقة لتصريف نحو 140 طائرة غير مسموح لها بتسليمها في الوقت الحالي.

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