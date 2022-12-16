السياحة في أسبوع .. مدن الإمارات في قائمة الأفضل عالمياً.. والناقلات الوطنية تؤكد ريادتها

المصدر: وام

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أكد القطاع السياحي في دولة الإمارات مجددا على جاذبيته العالمية وذلك مع نجاح كل من أبوظبي ودبي في حجز موقعهما في صدارة قائمة أفضل مدن العالم السياحية لعام 2022، فيما تتواصل الاستعدادات المكثفة لاحتفالات رأس السنة الميلادية التي تستقطب الزوار من مختلف دول العالم.

وتصدرت فعاليات الدورة الثالثة من حملة «أجمل شتاء في العالم» المشهد السياحي في الدولة خلال الأسبوع الجاري الذي شهد أيضا تحقيق مطارات الدولة والناقلات الوطنية إنجازات كبيرة عكست تفوقها وريادتها العالمية.

- أفضل المدن..

تصدرت كل من أبوظبي ودبي، قائمة أفضل المدن السياحية في العالم خلال العام 2022، وفقاً لتقرير مؤسسة يورومونيتور انترناشونال، الذي صنف دبي في المرتبة الثانية عالمياً.

ووفقاً للتقرير جاءت أبوظبي، في إصدار هذا العام، في المركز الثاني إقليمياً والـ 24 عالمياً، فيما احتفظت باريس بصدارتها العالمية واحتلت أمستردام المركز الثالث، تلتها مدريد ثم روما في الترتيب الرابع والخامس، وجاءت لندن في المركز السادس.

- "سكيفت" ..

استضافت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الدورة الأولى من «منتدى سكيفت العالمي - الشرق» Skift Global Forum East، خلال الفترة بين 13 إلى 15 ديسمبر الجاري في مدينة جميرا بدبي، وذلك للمرة الأولى التي ينعقد فيها هذا المنتدى بالمنطقة، بمشاركة قادة قطاع السياحة والسفر من مختلف أنحاء العالم.

وجسدت الاستضافة المكانة المتميزة التي تتمتع بها إمارة دبي في قلب قطاع السياح على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما شكلت في الوقت ذاته فرصة للخبراء والمتخصصين لتبادل وتلاقي الأفكار والحلول حول مستقبل القطاع السياحي عالمياً.

وحفلت أجندة المنتدى بالجلسات النقاشية التي قام خلالها رواد القطاع السياحي باستشراف آفاق تطور قطاع السفر العالمي خلال السنوات المقبلة، وبحث التعاون بين الغرب وآسيا بهذا الشأن، وإلقاء مزيد من الضوء على هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتعرف عليه من منظور أشمل.

- شواطئ أبوظبي..

عززت شواطئ مدينة أبوظبي مكانتها كوجهة ترفيهية ورياضية ومجتمعية مفضلة لدى كافة شرائح المجتمع، ولدى الزائرين والسياح القادمين من الخارج، حيث استقبلت خلال العام الجاري 1.236.452 زائراً وذلك وفقا لبيانات بلدية مدينة أبوظبي.

وتمتلك شواطئ أبوظبي العديد من المميزات والمواصفات ذات المعايير العالمية، ما أهلها للحصول على شارة العلم الأزرق، وتقدم خدمات حضارية كبيرة تسهم في إسعاد الجمهور ومرتادي الشواطئ، كما تطبّق أعلى معايير النظافة والبيئة الصحية والآمنة.

- "وجهات دبي" ..

أعلن "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق حملة "وجهات دبي" في موسمها الشتوي الثاني، لإبراز أهم المعالم السياحية وأهم الفعاليات التي تتميز بها دبي في مثل هذا الوقت من العام، سواء الترفيهية أو الثقافية وكذلك الرياضية والإبداعية، والتي تكسب دبي زخماً قوياً تسعى الحملة إلى إبرازه بصورة تؤكد مكانتها كأفضل مدينة للعيش والزيارة في العالم.

وتصدرت دبي وجهات العالم التي يقصدها الزوار لقضاء عُطلة شتوية، وذلك بحسب نتائج "مؤشر The Winter Sun Index الصادر عن موقع "بارك سليب فلاي" الأمريكي، حيث وصل عدد "الوسوم" Hashtags لصور دبي على "انستغرام" 111.4 مليون وسم، كذلك تصدرت دبي عالمياً في ذات المؤشر من ناحية مرات البحث عبر "جوجل" على مدار العام 2022 عن أنشطة ترفيهية شتوية وذلك بأكثر من 55 ألف مرة، وبفارق نحو 20 ألف مرة بحث عن الدول الأخرى.

- الناقلات الوطنية ..

أظهرت أحدث بيانات مؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي حالياً بشكل مباشر، وصل إلى 213 وجهة في 96 دولة بقارات العالم الست، وذلك اعتباراً من بداية ديسمبر الجاري 2022، في الوقت الذي تعمل فيه بالمطار حالياً 85 شركة طيران دولية.

وفي سياق متصل أعلنت الاتحاد للطيران عن رفع عدد رحلاتها بين أبوظبي ونيويورك إلى رحلتين يوميا اعتبارا من 24 إبريل 2023، بمعدّل 14 رحلة أسبوعيًا إلى مطار جون كينيدي الدولي (JFK) من دون توقف.

وجاءت تلك الخطوة بعد كشف الاتحاد للطيران عن مزيد من التوسع في شبكة وجهاتها العالمية مع استئنافها خدمة الرحلات إلى كولكاتا في الهند، وتوفير وصول أفضل لضيوفها إلى شبه القارة الهندية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

- فعاليات متنوعة..

تواصل خلال الأسبوع الجاري زخم الاحداث والفعاليات التي استقطبت المشاركين والزوار من داخل وخارج الدولة، مثل مهرجان الشيخ زايد 2022-2023 الذي يتضمن أكثر من 4000 فعالية، و الدورة الـ 28 من "مهرجان دبي للتسوق" التي تتضمن العديد من التجارب المتنوعة والفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية والحفلات الغنائية والموسيقية لأشهر الفنانين العرب والأجانب، وفعاليات ومسابقات مهرجان السلع البحري في دورته الثانية، مبادرة "لحظات أبوظبي" التي بثت البهجة في نفوس أكثر من 22 ألف زائر، وغيرها العديد من الفعاليات في مختلف مناطق الدولة.

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