طيران الإمارات تعيد فتح 30 صالة مطار عبر العالم

المصدر: البيان

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مع احتفال طيران الإمارات بإعادة فتح صالتها الخاصة في الكونكورس C بمطار دبي الدولي، وهي الصالة السابعة في دبي التي يعاد فتحها بعد الجائحة، أصبح بإمكان المسافرين في الدرجتين الأولى والأعمال التطلع إلى تجربة سفر مريحة مع أكثر من 30 صالة توفر خدمات كاملة أعادت طيران الإمارات فتحها عبر شبكة خطوطها العالمية.

تقع صالة طيران الإمارات التي أعيد فتحها مؤخراً في الكونكورس C، بجوار البوابة C09، وتبلغ مساحتها 1308 أمتار مربعة وتوفر 265 مقعداً للراحة والاسترخاء وتناول المرطبات قبل السفر.

ويدخل ركاب الدرجتين الأولى والأعمال إلى الصالة مجاناً، وكذلك أعضاء سكاي واردز من الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية.

ويمكن لمسافري الدرجة السياحية والدرجة السياحية الممتازة دخول الصالة مقابل 150 دولاراً غير شامل الضرائب، أو 125 دولاراً فقط لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات.

والصالة مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة الطلب المرتفع في موسم العطلات.

ويمكن للمسافرين الاسترخاء في الصالات لمدة تصل إلى 4 ساعات قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم.

وجهّزت طيران الإمارات صالاتها لتوفير الراحة، حيث تحتوي كل صالة على أرائك جلدية طويلة ووسائد وبطانيات، وتقدم لروادها تشكيلة من المأكولات والمشروبات الراقية، بالإضافة إلى أناقة التصميم والديكور بما في ذلك الأرضيات الرخامية الإيطالية.



وتحتوي الصالات أيضاً على حمّامات شاور سبا ومرافق لتغيير ملابس الأطفال، وشاشات تلفزيونية وخدمة واي فاي مجانية، وأجهزة كمبيوتر وطابعات، ومناطق لشحن الأجهزة، بالإضافة إلى مركز أعمال مجهز بالكامل، بما في ذلك غرف اجتماعات مع أجهزة عرض ومحطات عمل فردية تعمل باللمس.

ويستمتع رواد صالات الكونكورس B في دبي بمفاهيم جديدة، مثل تجربة باريستا من كوستا كوفي وتشكيلة واسعة من الوجبات الخفيفة والعصائر الطازجة من "هيلث هب".

وتوفر مرافق تايملس سبا في صالات الكونكورس A وB قائمة مميزة من معالجات الاسترخاء والتجميل.

كما يتوفر في الصالات للمسافرين الصغار دمى وألعاب فيديو ووجبات لذيذة في مناطق مخصصة للأطفال.

وتدير طيران الإمارات شبكة واسعة من 39 صالة مطار خاصة، بما في ذلك 7 صالات في دبي و32 صالة في مطارات رئيسية حول العالم، وجميعها مصممة بنفس الاهتمام بأدق التفاصيل والخدمة الاستثنائية.

وتقع صالات طيران الإمارات السبع بمطار دبي الدولي في المبنى 3 المخصص لعمليات الناقلة: 3 صالات للدرجة الأولى و3 لدرجة الأعمال، بالإضافة إلى صالة طيران الإمارات لجميع العملاء المميزين.

وتدير طيران الإمارات أيضاً صالات في مطارات رئيسية عبر شبكة خطوطها، وهي: أوكلاند، بانكوك، برمنغهام، بوسطن، القاهرة، كيب تاون، كولومبو، دوسلدورف، فرانكفورت، غلاسكو، هامبورغ، لندن جاتويك، لندن هيثرو، لوس أنجلوس، مانشستر، ملبورن، ميلانو، ميونيخ، نيويورك، باريس، بيرث، روما، سان فرانسيسكو، سنغافورة، سيدني.

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