ويز إير أبوظبي توسّع شبكتها برحلات إلى المدينة المنورة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة ويز إير أبوظبي تسيير رحلات إضافية من أبوظبي إلى المدينة المنورة في السعودية. وتوفر الشركة للسياح والمقيمين في الإمارات والمملكة سفراً مريحاً ومباشراً ومعقول التكلفة، مع فرص سفر فريدة. وتنطلق رحلات المسار الجديد في فبراير 2023 يومياً وفق جدول مريح من ويز إير. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح باللغة العربية، بأسعار تبدأ من 179 درهماً.

وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «يسعدنا الإعلان عن تسيير رحلات يومية إلى المدينة المنورة، وجهة المقاصد الدينية، إضافة إلى غيرها من أماكن الجذب المميزة. ويهدف إطلاق ويز إير أبوظبي رحلات جديدة إلى دعم نمو قطاع السفر والسياحة في الإمارات والسعودية».

وأكد خليل لمرابط، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للربط الجوي: «يسرنا إعلان ويز إير عن تسيير رحلات إضافية إلى المملكة العربية السعودية لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات السياحية وتوسيع حضورها في سوق المملكة، كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز رحلات السفر المباشرة ضمن المنطقة. ونتطلع لتسيير رحلات إضافية إلى مزيد من الوجهات لتلبية الطلب المتزايد في قطاع السياحة المزدهر في المملكة».

وأوضح المهندس سفيان عبدالسلام، مدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات: «يسعدنا انضمام ويز إير إلى شبكة شركائنا من شركات الطيران وإعلانها عن تسيير رحلات يومية بين المدينة المنورة وأبوظبي. وتنسجم هذه الخطوة مع التزام شركة طيبة لتشغيل المطارات واستراتيجيتها لتوسيع خيارات الطيران وتعزيز حركة السفر العالمي في مطار المدينة، باعتباره من أبرز البوابات السياحية للمملكة».

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