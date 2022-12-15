الاتحاد للطيران تضاعف رحلاتها إلى نيويورك اعتباراً من أبريل 2023

المصدر: وام

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ترفع الاتحاد للطيران عدد رحلاتها بين أبوظبي ونيويورك إلى رحلتين يوميا لتسهيل السفر أكثر بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

واعتبارًا من 24 إبريل 2023، ستسيّر الاتحاد للطيران رحلتين في اليوم بين أبوظبي ونيويورك بمعدّل 14 رحلة أسبوعيًا إلى مطار جون كينيدي الدولي (JFK) من دون توقف.

وستتم خدمة الرحلات عبر طائرتي إيرباص A350 وبوينغ 787-9 دريملاينر، الأكثر كفاءة في العالم من حيث استهلاك الوقود، وبنسبة انبعاثات كربونية أقل عن الجيل السابق من الطائرات عريضة البدن.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد للطيران: تعدّ هذه الخطوة استجابة من الاتحاد للطيران للطلب الكبير من قبل عملائها لزيادة أعداد الرحلات إلى نيويورك ونظرًا لسمعة الاتحاد المعروفة فيما تقدّمه من جودة عالية وتجارب سفر متفردة. ومن شأن زيادة الرحلات إلى نيويورك أن تمنح ضيوفنا مزيدًا من الخيارات على امتداد وجهاتنا الرئيسية سواء بقصد العمل او الترفيه.

وأضاف: يمكن لضيوفنا المسافرين إلى الولايات المتحدة الاستفادة من خدمات مركز التخليص المسبق لمعاملات الولايات المتحدة في مطار أبوظبي والذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط. ما يتيح للضيوف المتجهين إلى الولايات المتحدة استكمال كافة وثائقهم المتعلقة بالهجرة والجوازات والجمارك في أبوظبي قبل صعود الطائرة، ما يجنبهم طوابير الانتظار عند وصولهم إلى وجهتهم النهائية في الولايات المتحدة.

وستتيح الزيادة في عدد الرحلات للمسافرين إلى الولايات المتحدة إمكانية متابعة رحلاتهم ما بعد نيويورك إلى ومن 47 وجهة على امتداد الأمريكتين، عبر خدمات شركة طيران جت بلو الشريكة للاتحاد للطيران ومقرها نيويورك.

وجاءت تلك الخطوة بعد كشف الاتحاد للطيران عن مزيد من التوسع في شبكة وجهاتها العالمية مع استئنافها خدمة الرحلات إلى كولكاتا في الهند، وتوفير وصول أفضل لضيوفها إلى شبه القارة الهندية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

تجدر الإشارة إلى أن السفر على متن الاتحاد للطيران، سيتيح للضيوف فرصة تعويض الانبعاثات الكربونية لرحلاتهم من خلال برنامج الولاء التابع للشركة، حيث سيحظى المسافرون من خلال "الخيارات الواعية" بالحصول على فئات الأميال إلى جانب فوائد إضافية أخرى مكافأة لهم على حمل أمتعة أقل على متن الطائرة وتعويض الانبعاثات الكربونية لرحلتهم مستخدمين أميال برنامج ضيف الاتحاد.

ومع الإضافة الجديدة إلى نيويورك إلى جانب الرحلات اليومية إلى شيكاغو وواشنطن، يرتفع عدد الرحلات التي تسيّرها الاتحاد للطيران إلى الولايات المتحدة خلال موسم الصيف إلى 28 رحلة.

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